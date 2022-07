La società terrà conto dei commenti pubblicati entro le 20 del 25 luglio

Nuovo passo, simbolico ed al tempo stesso concreto per il nuovo Catania Ssd. Questa volta riguarda il marchio, il simbolo che come prevedibile avrà il liotro (l’elefante) protagonista. La società rossazzurra ha pubblicato su Facebook un sondaggio per far scegliere ai tifosi rossazzurri il nuovo logo del club guidato dal presidente Rosario “Ross” Pelligra che si appresta a disputare il prossimo campionato di serie D (nei prossimi giorni la Lnd ufficializzerà le iscrizioni per la stagione 2022-23). Gli appassionati avranno tempo fino a domani sera (lunedì 25 luglio) alle 20 per commentare sulla pagina Facebook e su quella Instagram del club etneo.

Il messaggio del Catania Ssd

Questo il post della società sulla pagina ufficiale della società: “’Il Catania è della sua gente’: lo abbiamo dichiarato più volte e oggi vogliamo rendere concreto questo concetto, perciò vi chiediamo di esprimere una preferenza e di partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita”.

Il docente Liuzzo ha ideato i loghi

Il catanese Giuseppe “Bob” Liuzzo, dal 2014 docente di Brand Design e dal 2016 coordinatore del corso triennale di Graphic Design presso il prestigioso istituto IED di Milano, ha raffigurato l’abbraccio che unisce Catania e il suo simbolo. C+Liotru, diventa “un’addizione che esalta ed evoca la fierezza rossazzurra”.

Gli appassionati chiamati a scegliere tra due proposte

Il Catania Ssd spiega il significato del logo e la procedura per la scelta dei tifosi. “Il 1946 – si legge nel post – nel progetto grafico così realizzato, funge da monito: non dimenticheremo il nostro impegno a recuperare, non appena giuridicamente e tecnicamente possibile, la disponibilità dello stemma e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese”.

Il messaggio si conclude: “Le procedure di registrazione del marchio che vi sottoponiamo sono già state avviate ma non abbiamo ancora selezionato la versione grafica definitiva: lo farete con noi e per noi, indicando una delle due soluzioni proposte, denominate A e B”.

Ed inoltre. “Terremo in considerazione i commenti pubblicati entro le ore 20.00 di lunedì 25 luglio”. Entro questo termine i tifosi dovranno commentare su Facebook o su Instagram.

Al presidente del Catania Ssd Rosario Pelligra la cittadinanza onoraria di Solarino

Nei giorni scorsi, il consiglio comunale di Solarino. in provincia di Siracusa, ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Rosario Pelligra. Il presidente rossazzurro, per l’occasione, è stato accompagnato da Vincenzo Grella e Mark Bresciano.

Accolto in municipio dal sindaco Giuseppe Germano e dalla presidente Lia Valenti, il numero uno rossazzurro ha vissuto con grande partecipazione i momenti del dibattito nell’aula consiliare Falcone-Borsellino. Aula che ha ospitato un pubblico numeroso e caloroso.

“Sono molto felice per questo riconoscimento – ha dichiarato il presidente Pelligra – perché sono profondamente legato a Solarino, nel nome di mio nonno e di mio padre. Sarò spesso in Sicilia per occuparmi del Catania. Ne approfitterò per venire qui, incontrando i miei parenti che mi hanno manifestato affetto e vicinanza offrendomi il loro indispensabile sostegno. Questa pergamena è un autentico tesoro, per me. Solarino può e deve crescere: la visione del sindaco Germano favorirà lo sviluppo, io sono pronto a fare la mia parte per la nostra comunità. Insieme possiamo migliorare tante cose, pensando soprattutto ai bambini e alle generazioni future. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno proposto e approvato il conferimento di questa prestigiosa onorificenza”.

Fotografie ed immagini: pagina Facebook del Catania Ssd.