Luna Rossa, dove e quando vedere in TV il secondo round dell’America’s Cup

Walter Giannò di

11/03/2021

Stanotte, alle 4 ore italiane, il secondo round della America’s Cup. Ecco dove seguire l’appuntamento in televisione e la programmazione delle repliche. Cos’ha detto Marco Tronchetti Provera, CEO di Pirelli. Ci siamo. Dopo il primo round terminato in parità, alle 4 del mattino in Italia, ci sarà il secondo di America’s Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand. Tuttavia, c’è il rischio di rinvio a causa delle condizioni atmosferiche. Infatti, come riportato su Oasport.it, si teme che ci possa essere nel Golfo di Hauraki una brezza molto leggera, inferiore ai 6,5 nodi che servono a fini regolamentari per far partire le regate. Certo, se la velocità del vento dovesse aumentare di poco, sarebbe un vantaggio per Luna Rossa, avendo dimostrato di gradire le brezze leggere. Incrociando le dite, il secondo ruond (così come il precedente e i futuri) sarà trasmesso in diretta TV su Rai2 e Sky, in diretta streaminig su Rai Play, Sky Go e Now TV. Appuntamento, quindi, alle 4 di stanotte, ricordando che la differenza tra l’Italia e la Nuova Zelanda è di 12 ore. Occhio, poi, alle repliche. Su Raisport alle 8.10. Su Rai 2, con lo speciale, alle 18.45. Su Sky Sport Uno alle 8.45, 14.00 e 21.00. Su Sky Sport America’s Cup alle ore 06.30, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00. Intanto, Marco Tronchetti Provera, CEO di Pirelli e partner di Fabrizio Bertelli in Coppa America, intervistato dal Corriere della Sera, ha affermato: «Le buone notizie, anzi ottime, sono due. Finalmente finiscono le indiscrezioni: a Auckland, con i detentori, possiamo giocarcela alla pari. E in condizioni di vento sulla carta favorevoli a loro, Luna Rossa ha segnato un punto dopo due magnifiche regate». «Il punto di forza dell’Ac75? Più di uno – ha aggiunto l’imprenditore – L’equipaggio, le partenze, una barca che cammina di bolina ma anche di poppa. Nella prima sembravano più veloci loro, nella seconda la differenza era annullata».

