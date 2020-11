Ancora positivo al coronavirus

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, è risultato ancora positivo al coronavirus in seguito a un test effettuato questa mattina. Ne dà notizia La Gazzetta dello Sport.

Il C.T., 55 anni, è asintomatico e non potrà recarsi a Sarajevo per la sfida tra gli Azzurri e la Bosnia, tra l’altro fondamentale perché, in caso di vittoria, ci sarà la qualificazione alle Final Four di Nations League che si disputeranno nell’ottobre del 2021. Per la terza vola, quindi, ci sarà sulla panchina Alberico Evani.

Ieri sera, il successo sulla Polonia per 2 – 0 (21° risultato utile consecutivo, 16 vittorie e 5 pareggi) è stato visto in TV da 6.629.000 telespettatori, 23,62% di share.

Su Twitter Mancini ha scritto: «Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali 2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale!».