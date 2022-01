Fino al 30 giugno

Quasi allo scadere del mercato invernale arriva l’ufficializzazione di una nuova operazione in uscita. Manuel Peretti lascia il Palermo e va al Grosseto. Il giovane difensore (classe 2000) va in Toscana in prestito fino al 30 giugno. Lo rende noto il club rosanero con una breve nota.

Per lui non c’è il cambio di categoria: il Grosseto milita nel girone B occupando la terzultima posizione. Potrebbe essere per lui la piazza del rilancio.

Due stagioni e mezzo a Palermo

L’ex difensore del Verona si trasferisce a Grosseto, almeno fino al termine della stagione agonistica. A Palermo due stagioni e mezzo ma per lui sempre meno presenze in campo nelle varie gestioni. Nella stagione in corso solo due presenze da titolare in campionato ed una in Coppa Italia. Sette, invece, le apparizioni complessive.

Uno stralcio della nota del Palermo “A Manuel il miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.”.

Seconda partenza dopo Almici

Quella di Manuel Peretti, seppur temporanea almeno per ora, è la seconda partenza in questa sessione del mercato invernale per i rosanero. Qualche giorno fa, ha salutato i colori rosanero, ma definitivamente, Alberto Almici, esperto terzino destro andato alla Spal, in serie B dopo 36 partite in maglia rosanero 36 in serie C in una stagione e mezzo. Il tutto con un contorno di 3 gol e 5 assist.

Nei giorni scorso è tornato Aziz Toure

La partenza di Peretti, a meno di un ulteriore colpo in entrata nei prossimi minuti, potrebbe aprire le porte della prima squadra ad Aziz Toure, che nei giorni scorsi è tornato a Palermo. Il centrocampista classe 2002, lo scorso anno aveva lasciato la Primavera rosanero per aggregarsi alla squadra under19 del Napoli nel campionato Primavera 1.

Dopo l’esperienza campana ad alto livello formativo, con svariati allenamenti anche con la prima squadra allenata da mister Spalletti ai vertici della Serie A, Toure torna quindi a casa a dare una mano agli “aquilotti” allenati da Stefano Di Benedetto, attualmente primi in classifica nel proprio girone, con la prospettiva di poter continuare il proprio percorso di crescita e presto tornare a disposizione, eventualmente, anche della prima squadra rosanero.

Vaccinazioni al Barbera per le squadre giovanili e familiari

Nel pomeriggio di oggi, allo Stadio Renzo Barbera, si è tenuta una speciale seduta di vaccinazione per oltre 100 atleti e familiari delle squadre giovanili del Palermo, grazie alla collaborazione tra lo staff medico del settore giovanile e l’Asp di Palermo. Un impegno comune per garantire il rispetto del protocollo federale e sensibilizzare allo sviluppo della campagna vaccinale soprattutto nei confronti dei più giovani.

Per l’occasione, insieme ai medici, è intervenuto allo stadio anche il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa, accolto dall’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola.