Mario Balotelli, next mission. Il calciatore, nato a Palermo nel 1990, ha firmato un contratto con il Monza, squadra di Serie B con grosse ambizioni e soprattutto di proprietà di Silvio Berlusconi e con Adriano Galliani come amministratore delegato.

Quindi, con Christian Brocchi in panchina e con Kevin Prince Boateng in squadra, il club brianzolo vuole accelerare il percorso verso la serie A.

Domani, lunedì 7 dicembre, Mario Balotelli, dopo mesi di allenamento con squadre dilettantistiche, sosterrà le visite mediche e firmerà poi il contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione.

Balotelli ha rilasciato una breve dichiarazione: «Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest’opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A».

Balotelli guadagnerà 500mila euro più bonus, ovvero la metà di quanto ha percepito nella sfortunata e fallimentare stagione di Brescia. I bonus sono due: l’uno è collegato alla promozione in A, l’altro alle presenze in campionato (almeno la metà di quelle che restano).

Galliani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha affermato: «Il talento di Mario non lo scopro certo io. Ha sempre avuto tutto per puntare al meglio. Ma una volta per un verso, una volta per un altro, non è mai riuscito a realizzarsi appieno».

E ancora: «Mario è un bravo ragazzo. Ho notato tutta la sua disponibilità. Del resto gliel’ho ripetuto: ‘Non fidarti degli adulatori. Se sarà necessario sentirai i miei rimproveri. Ma saranno per il tuo bene’. E nei suoi occhi ho letto l’intesa, quella che cercavo».