Brutta notizia per i colori RosaNero

«Alessandro Martinelli, purtroppo, si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica».

Così ha annunciato sui social media il Palermo F.C., a proposito del calciatore svizzero, centrocampista rosanero classe 1993.

La società ha poi aggiunto: «In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario».

Da giorni si parla delle condizioni di Martinelli che, nella scorsa stagione, ha collezionato 24 presenze e un goal. Per il giocatore, infatti, il ritiro di Petralia Sottana non è mai cominciato. Al calciatore è stato riscontrato un problema durante le visite mediche che ha messo subito in apprensione la società rosanero.