Pallamano femminile serie A1, le Arpie possono allungare sul Brixen

Pausa Nazionale archiviata e torna in campo l’Handball Erice. Le Arpie, infatti, sabato 22 aprile alle 18 ricevono il Mezzocorona per la penultima giornata del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Il match che si giocherà al PalaCardella verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Elevensports.it.

Obiettivo della squadra allenata da Margarida Conte, già sicura della qualificazione ai play off scudetto, è quello di centrare i due punti per blindare la terza posizione in classifica e, possibilmente, allungare sul Brixen Sudtirol per la terza posizione che garantirebbe, sulla carta, uno scontro meno arduo negli spareggi per il tricolore. All’alba del penultimo turno, la classifica recita quanto segue per la zona play off: Jomi Salerno 37 punti; Cassa Rusale Pontinia 32; Ac Life Style Erice 30 e Brixen Sudtirol 29.

Le campionesse d’Italia affrontano in casa, infatti, la capolista Jomi Salerno nel big match di giornata. In caso di sconfitta con la corazzata campana (che ha concesso una sola partita in campionato), infatti, l’Erice potrebbe approfittarne. E con una vittoria volare a +3 e con una sola partita da giocare al sicuro aritmeticamente da qualsiasi ritorno delle altoatesine.

Benigno, “Con Mezzocorona partita importante”

Carmelo Benigno, general manager dell’Handball Erice presenta la sfida di sabato contro il Mezzocorona che occupa la terzultima posizione. Le ospiti con 11 punti sono sicure di doversi giocare la permanenza nella massima serie nazionale attraverso i play out.

“Dopo lo stop di due settimane – racconta Benigno – riprendiamo la regular season con una partita importante sia per noi, affinché si mantengano alti gli entusiasmi, sia per il Mezzocorona che deve portare a casa punti preziosi in vista della fine del Campionato. Nella pausa abbiamo continuato i nostri allenamenti di gruppo e individuali e stiamo definendo nuovi schemi e preparando al meglio le ultime partite in proiezione dei play-off scudetto”.

Serie A1 femminile, le partite della 21ma giornata

Securfox Ferrara – Alì Best Espresso Mestrino

Ac Life Style Erice – Mezzocorona

Starmed Tms Teramo – Tushe Prato

Cassano Magnago – Cellini Padova

Casalgrande Padana – Cassa Rurale Pontinia

Brixen Sudtirol – Jomi Salerno

La classifica aggiornata

Jomi Salerno 37 punti; Cassa Rusale Pontinia 32; Ac Life Style Erice 30; Brixen Sudtirol 29; Cellini Padova 25; Cassano Magnago 22; Casalgrande Padana e Secufrox Ferrara 16; Tushe Prato 12; Mezzocorona 11; Alì Best Espresso Mestrino 6; Starmed Tms Teramo 4.

