Pallavolo maschile serie B, serve vittoria prima di tie-break per sperare

Un match da non fallire. Tre punti da conquistare per continuare a sperare nella rimonta e nella qualificazione ai play off. La Re Borbone Saber Palermo riceve con questo spirito il Lamezia nella penultima giornata del girone I della serie B di pallavolo maschile. La partita si gioca sabato 25 marzo alle 18 al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù.

Si tratta di uno scontro diretto visto che i palermitani sono quarti con 33 punti ed i calabresi sono secondi a quota 39. Il ventunesimo turno inoltre propone il match tra la capolista Letojanni ed il Viagrande, terzo con 3 lunghezze in più sulla Re Borbone Saber.

In poche parole, la squadra allenata da Nicola Ferro deve ottenere tre punti, e quindi vincere al massimo in 4 set e sperare che il Viagrande perda a Letojanni per trovare l’aggancio al terzo posto ed avvicinare a tre lunghezze la seconda piazza.

Dunque, un turno di fuoco, il penultimo della regular season, con le prime quattro della classifica che si affrontano tra di loro, una giornata che potrebbe emettere i primi verdetti.

La Re Borbone Saber non può sbagliare

La Re Borbone Saber Palermo, reduce dal turno di riposo e da cinque vittorie consecutive, non può sbagliare: deve battere il Lamezia per 3-0 o 3-1 e portarsi così a -3 dai calabresi che nell’ultima giornata dovranno riposare. Ma ci vorrà una prestazione super, simile a quella dell’andata, quando i biancoverdi del presidente Giorgio Locanto passarono con autorità al Palasparti per 3-1, conquistando – assieme a quella contro il Letojanni – la vittoria più prestigiosa della stagione. Era l’11 dicembre e da quel giorno il Lamezia non ha più perso, inanellando 8 successi di fila.

Palermitani reduci dalla sosta, recuperati Blanco e Simanella

La sosta, intanto, ha permesso al tecnico Nicola Ferro di ricaricare le batterie della squadra, apparsa nelle ultime uscite non al meglio della forma fisica e mentale, e soprattutto di recuperare gli infortunati Giovanni Blanco e Andrea Simanella.

Assieme a loro ci vorrà la prestazione generosa e attenta del libero Marco Sutera, la potenza di Nicola Atria e Fabian Gruessner, la grinta di Marco Lombardo, il miglior palleggio di Renato Galia. Ma un ruolo importante avranno anche i cambi: nelle ultime esibizioni sono stati proprio M’hamed Banaouas, Giuseppe Ferro, Richard Opoku e Gianluigi Simanella a tenere a galla la navicella della Re Borbone Saber Palermo.

Ferro “Diamo tutto come all’andata”

“È una partita decisiva – ammette Nicola Ferro, tecnico della Re Borbone Saber Palermo – e la squadra darà tutto per farcela come all’andata, quando abbiano giocato forse la partita più bella della stagione e conquistato una bellissima vittoria. Ho visto i ragazzi carichi e determinati, consapevoli che solo con i 3 punti possiamo continuare a sperare nei play-off. Non sarà facile, considerando che Lamezia di recente ha ingaggiato anche l’esperto schiacciatore pugliese Michele Grassano, con un passato in A-1 e uno scudetto a Piacenza nel 2009. Sarà uno stimolo in più”.

Locanto “Nessuna alternativa”

“Non abbiamo alternative – dice Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Saber Palermo – e sono fiducioso sulla voglia di fare bene dei ragazzi. Abbiamo una sola possibilità e faremo di tutto per sfruttarla. Mi aspetto una prestazione all’altezza dell’importanza della partita e spero anche nell’apporto del pubblico: la spinta dei tifosi potrebbe essere decisiva”.

Il programma della 21ma giornata

Il programma della 21/a giornata: Datterino Letojanni-Universal Viagrande; Re Borbone Saber Palermo-Raffaele Lamezia; Papiro Fiumefreddo-Cinquefrondi; Paomar Siracusa-Aquila Bronte. Riposano: Callipo Vibo Valentia e Sicily Villafranca Tirrena.

La classifica, Re Borbone Saber quarta

La classifica: Letojanni 42 punti; Raffaele Lamezia 39; Universal Viagrande 36; Re Borbone Saber Palermo 33; Cinquefrondi 26; Aquila Bronte 24; Sicily Villafranca Tirrena 20; Paomar Siracusa 17; Papiro Fiumefreddo 7; Callipo Vibo Valentia 2.