è il primo tassello del mercato invernale

Primo arrivo in casa Palermo dal mercato invernale. Mattia Felici torna a vestire la maglia rosanero e torna al Barbera dopo meno di due stagioni. Il giovane centrocampista romano arriva, infatti, con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto dal Lecce. Il club pugliese, che milita in serie B, lo ha utilizzato molto poco. Ne dà notizia il club di viale del Fante.

Già a disposizione di Baldini

Il giocatore, classe 2001, questa mattina si è sottoposto ai test medici di rito e seguito le procedure anti-covid. È già da oggi a disposizione del nuovo tecnico Silvio Baldini.

A Palermo in serie D con 4 reti

Felici ha disputato con il Palermo la stagione 2019-2020 in Serie D segnando quattro reti mettendosi in luce come uno dei giovanissimi più promettenti della categoria. Poi la stagione venne interrotta bruscamente per colpa del Covid con i rosa primi e promossi in serie C.

Inizia, dunque, a prendere forma il Palermo di Silvio Baldini. Il gruppo prosegue gli allenamenti iniziati lo scorso 2 gennaio a Tommaso Natale. La squadra prende nota dei nuovi schemi, delle nuove tattiche in vista della ripresa del campionato che, Covid permettendo, dovrebbe vedere i rosanero in campo il prossimo 16 gennaio allo stadio Barbera contro il Taranto.

Tuttavia, il club rossoblu, ha reso noto che, a seguito dello screening effettuato sul gruppo squadra, sette elementi sono risultati positivi. Si tratta di sei giocatori ed un componente dello staff tecnico. Nel Palermo, invece, attualmente sono due i casi di positività riscontrati.

Il Covid stoppa la serie C

Intanto, proprio il Covid19 ha stoppato la serie C. Il galoppare dei contagi delle ultime settimane ha spinto la Lega Pro alla decisione ufficializzata pochi giorni fa. Le sfide della seconda giornata di ritorno (21ma complessiva) in programma tra l’8 ed il 10 gennaio sono slittate a mercoledì 2 febbraio. Pandemia permettendo. Nel palinsesto della seconda giornata c’è anche il derby tra Palermo e Messina e la sfida del Catania ad Andria.