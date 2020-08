Le parole di Josep Maria Minguella

È diventata ufficialmente la telenovela del calciomercato mondiale. In quale squadra andrà a giocare Lionel Messi dopo avere annunciato l’addio al Barcellona?

Per Josep Maria Minguella, ex agente della Pulce che, negli anni 90, portò il campione argentino in Catalogna, la destinazione sarebbe una e una sola soltanto: l’Inter.

Secondo il procuratore, infatti, la Serie A è la scelta più logica per Messi perché «in Italia si pagano meno tasse. Non a caso lì gioca anche Cristiano Ronaldo. Mi sembra più difficile vederlo in Premier League nonostante al Manchester City ci siano il suo amico Aguero e Pep Guardiola». L’agente ha anche commentato la situazione in casa Barça: «Deve totalmente ripensare la sua situazione. Se con Messi non sapeva in quale direzione sarebbe andata la squadra, immaginatevi ora che Leo ha comunicato alla società di voler andare via».

Tuttavia, ci sarebbero altre due pretendenti con, in teoria, più soldi da spendere per l’argentino. Da un lato il Manchester City allenato da Pep Guardiola – e che sarebbe stato chiamato al telefono da Messi per preannunciare la sua decisione di lasciare il Barcellona – e dall’altro il Paris Saint Germain che non ha certo paura a spendere un’altra montagna di soldi dopo Neymar e un totale di 1,2 miliardi di euro già sborsati negli ultimi anni.

Certo, l’idea di un campionato italiano con la sfida rinnovata tra CR7 e Messi è suggestiva e farebbe gola agli sponsor…