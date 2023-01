Calcio a 5 serie A

Meta Catania in trasferta a Pescara per invertire il trend, tornare a vincere e far partire la rincorsa ai play off; Città di Melilli in casa col Pesaro campione d’Italia in carica. La diciassettesima giornata del campionato di calcio a 5 di serie A, seconda di ritorno, vede questi impegni per le due compagini siciliane che scenderanno in campo nel weekend.

Meta Catania ospite del Pescara senza capitan Musumeci

Sfida interessante quella della Meta Catania che domani sera alle 18.30 a Pescara se la vedrà con la forte compagine abruzzese, sesta forza del campionato. Gli etnei dopo i risultati altalenanti sono usciti dalla zona play off scudetto e con 22 punti hanno necessità di tornare a vincere per non lasciare ulteriore terreno.

I rossazzurri arrivano a questo appuntamento senza il capitano Carmelo Musumeci, squalificato. Sono tutti abili e arruolabili gli altri componenti del roster. Meta Catania che è partita alla volta di Pescara nel pomeriggio e formazione etnea che rimarrà in terra abruzzese in vista del doppio impegno. Dopo il match di campionato, infatti, nuova sfida per il preliminare di Coppa Italia previsto martedì alle 19.30.

Giovanni Pulvirenti sprona i compagni

“Abbiamo lavorato bene e abbiamo fiducia – afferma Giovanni Pulvirenti – è un momento dove dobbiamo assolutamente bisogno di insistere alla ricerca della vittoria. Sabato e martedì è un doppio appuntamento che possiamo portare a casa rilanciando la nostra stagione”.

Per il Melilli la sfida impossibile ai campioni d’Italia

La strada per la salvezza del Melilli, passa anche dal prossimo match casalingo con l’Italservice Pesaro. la partita si giocherà domani, sabato 21 gennaio alle 16.30 al Pala Villasmundo. Ripartire dalla buona prova offerta contro la Came ma non solo. L’imperativo è provare a prendere punti importanti ai campioni d’Italia in carica. Gli uomini del tecnico Rinaldi dovranno provare l’impossibile e puntano sull’apporto di Cristian Rizzo, autore di una doppietta proprio a Dosson.

Queste le sue parole: “Purtroppo, la doppietta non è servita a niente, ma partita dopo partita, in ogni caso, stiamo facendo sempre meglio. Secondo me contro la Came meritavamo qualcosa di più. Dobbiamo sfruttare maggiormente le occasioni che creiamo”.

E sugli avversari: “Pesaro è una grande squadra. Non dimentichiamoci che oltre ad essere campione d’Italia in carica ha vinto anche la Super coppa e sicuramente non merita l’attuale posizione di classifica. Faremo di tutto per smuovere la nostra graduatoria; ci servono punti per raggiungere la salvezza. Purtroppo, mancherà Failla, squalificato. Un giocatore importante per noi. Per il resto ci stiamo allenando bene. Mancano solo i punti, ma sono sicuro che giocando così arriveranno anche quelli”.

Serie A, diciassettesima giornata

Feldi Eboli – Came Dosson

Napoli Futsal – Ciampino Aniene

L84 – Real San Giuseppe

Città di Melili – Italservice Pesaro

Petrarca – 360Gg Monastir

Futsal Pescara – Meta Catania

Fortitudo Pomezia – Nuova Comauto Pistoia

Olimpus Roma – Sandro Abate Avellino.

Classifica aggiornata, Meta Catania fuori dai play off, Melilli ultimo

La classifica aggiornata. Napoli Futsal 38 punti; Olimpus Roma (-3), Came Dosson, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 31; Futsal Pescara 30; Real San Giuseppe ed L84 27; Meta Catania 22; Fortitudo Pomezia 20; Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 15; 360 Gg Monastir 13; Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 8 (-1); Città di Melilli 4.