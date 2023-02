Calcio a 5 serie A, il tecnico dell’Under 19 guiderà gli etnei per questa partita

Fase ti transizione per la Meta Catania che questa sera alle 20.30 ospita il Real San Giuseppe nel posticipo della 22ma giornata del campionato di serie A di calcio a 5. Dopo l’esonero del tecnico Carmine Tarantino, il club rossazzurro ha chiamato momentaneamente sulla panchina Antonio Marletta, allenatore della Under 19. Nel frattempo il club cerca la nuova guida tecnica ed al contempo la squadra cerca la scossa.

E questo per allontanare lo spettro della zona calda ed avvicinarsi a quella play off. I campani, infatti, sono ottavi con 6 punti in più degli etnei.

Classifica precaria per la Meta Catania

Classifica precaria, ma come non impossibile rientrare in zona play off per la Meta Catania Bricocity con ancora 9 giornate da disputare. In parole povere vincere significherebbe riaprire i giochi e ritrovare smalto ed entusiasmo in attesa del nuovo allenatore.

Quattro sconfitte e due pareggi per gli etnei nelle ultime sei giornate di campionato e vittoria che non arriva da sette giornate, con nessun successo al PalaCatania quest’anno e ultima vittoria casalinga lo skymatch a Salsomaggiore del 10 dicembre 2022 contro 360gg Monastir. Al momento i rossazzurri sono quartultimi con 23 punti ma devono recuperare due partite: quella odierna con il San Giuseppe e quella rinviata ad inizio febbraio col Napoli per il maltempo.

Nel gruppo rossazzurro tutti abili e arruolabili tranne il francese Nelson Lutin convocato dalla nazionale francese. A proposito di convocazioni soddisfazione in casa Meta Catania per la doppia chiamata del commissario tecnico azzurro Max Bellarte per il capitano rossazzurro Carmelo Musumeci e per il difensore catanese Maurizio Silvestri che saranno tra i protagonisti della sfida del 1 marzo, qualificazione mondiale, che l’Italia giocherà contro la Macedonia del Nord al PalaCatania alle 20.30.

Melilli sconfitto a Padova

Nuova sconfitta per il Città di Melilli che perde a Padova 5-1 col Petrarca. I neroverdi rimangono sempre a quota 4 ampiamente ultimi e con sempre meno possibilità (anche teoriche) di giocarsi la salvezza raggiungendo i play out.

Padroni di casa in vantaggio dopo appena 20 secondi con un gol lampo di Oitomeia e subito strada in salita per gli uomini del tecnico Nino Anthony Rinaldi. Petrarca più in palla che sfiora più volte il raddoppio, ancora Lorenzo Manservigi sugli scudi che sfodera alcuni interventi strepitosi che limitano i danni. Il Melilli che cerca di controbattere ma è il Petrarca a raddoppiare a 3 minuti dalla fine del primo tempo con l’immortale Adriano Foglia, ex Nazionale e campione europeo nel 2003 con gli Azzurri.

Ripresa con il Melilli che attacca a testa bassa e trova il 2-1 con il solito Cristian Rizzo. Petrarca che però ristabilisce subito le distanze con Victor Mello ma sono ancora i siciliani a fallire una clamorosa occasione con Rizzo che toglie letteralmente il pallone dalla porta su tiro a rete di Diogo Camillo Teixeira.

Poi, lo stesso Rizzo subito dopo nel tentativo di sventare un’occasione da rete è autore di una sfortunata autorete su tiro cross di Oitomeia. Neroverdi ancora in avanti col 5° di movimento, altre buone occasioni fallite ed è Kakà che su sforbiciata acrobatica anticipa Manservigi e insacca il definitivo 5-1. Petrarca in salute ed in piena lotta addirittura per un posto nei play off. Siciliani vicini a salutare la massima serie.

Serie A, i risultati della 22ma giornata

Feldi Eboli – Ciampino Aniene 3-1

Sandro Abate Avellino – L84 4-2

360Gg Monastir – Fortitudo Pomezia 3-2

Olimpus Roma – Futsal Pescara 3-4

Italservice Pesaro – Nuova Comauto Pistoia 4-2

Petrarca – Città di Melilli 5-1

Came Dosson – Napoli Futsal 4-3

Meta Catania – Real San Giuseppe, si gioca il 26 febbraio alle 20.45.

Classifica, Meta Catania in zona pericolo, Melilli ultimo

La classifica aggiornata. Napoli Futsal* 48 punti; Came Dosson 44; Feldi Eboli* ed Olimpus Roma (-3) 43; Sandro Abate Avellino* e Futsal Pescara 40; L84 37; Real San Giuseppe** (-1) 29; Italservice Pesaro*, Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 25; Petrarca 24; Meta Catania** 23; 360Gg Monasteri 20; Nuova Comauto Pistoia (-1) 11; Città di Melilli 4.