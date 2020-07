Scintille durante e alla fine di Atalanta - Bologna

Al termine della partita con l’Atalanta, persa uno a zero dal Bologna, il tecnico Sinisa Mihajlovic si è scagliato contro il collega Gian Piero Gasperini: «Non si deve permettere di parlare con le persone della nostra panchina. Se ci manca di rispetto, io mi arrabbio. Ha puntato il dito contro qualcuno della nostra panchina per zittirlo: se lo avesse puntato a me, non so che fine avrebbe fatto. Non c’è niente da chiarire, ma se vuole farlo sono contento».

Il battibecco è avvenuto nel primo tempo della partita e l’episodio ha portato all’espulsione di Gasperini: «La partita è stata equilibrata e un pareggio poteva essere giusto. Il Bologna ha giocato bene senza sfruttare le occasioni come ha fatto l’Atalanta. Ci è mancata la qualità nell’ultimo passaggio».