Pallanuoto play out, sabato 6 maggio alle 17 alla Scuderi

Una vittoria per arrivare alla Bella e sperare nell’impresa della salvezza o altra fatica per evitare la retrocessione in A2. La Nuoto Catania non ha alternative e sabato 6 maggio alle 17 riceve alla Piscina Scuderi l’Anzio Waterpolis per gara 2 delle semifinali play out per la permanenza nella massima serie nazionale di pallanuoto maschile. La partita verrà trasmessa sulla pagina Facebook della società siciliana poco prima dell’avvio.

I rossazzurri allenati da Peppe Dato, mercoledì 3 maggio hanno perso 11-8 il primo round in casa dei laziali. Il sette etneo deve quindi vincere per portare la serie a gara 3. Diversamente dovrà giocarsi il tutto per tutto nella finale con la perdente dell’altra semifinale, quella che vede di fronte la Rari Nantes Salerno e la De Akker Team Bologna.

Torrisi “Abbiamo a disposizione un solo risultato, la vittoria”

Parole chiare quelle del presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi, che ha fiducia nella sua squadra e invita la tifoseria rossazzurra a riempire le tribune della Scuderi: “Siamo convinti che è nelle nostre possibilità fare il risultato domani alla Scuderi. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo e saranno protagonisti di una grande prova, onorando i nostri colori e la nostra storia. Mi auguro che i nostri tifosi accorrano in tanti a sostenere la nostra squadra con il calore e la correttezza che li contraddistingue e che in più occasioni hanno rappresentato l’uomo in più. Il cuore rossazzurro batte forte e si farà sentire!”.

Dato “Possiamo riaprire la serie”

Alla vigilia del match il tecnico Giuseppe Dato carica la squadra: “Abbiamo analizzato nel breve tempo possibile gli errori commessi mercoledì ad Anzio e correggendoli, possiamo riaprire la serie”.

All’andata, la squadra ha subito in avvio due reti ed è proprio con quel vantaggio che i laziali hanno capitalizzato la gara a la vittoria. Etnei nel terzo parziale sono arrivati a -1 per poi spegnersi nel finale e perdere di 3 senza avere possibilità di riavvicinarsi.