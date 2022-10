Serie B, fischio di inizio alle 14, in palio tre punti pesanti

Trasferta a Modena per il Palermo che questo pomeriggio con calcio di inizio alle 14 sarà di scena allo stadio Alberto Braglia per l’undicesima giornata del campionato di serie B.

Una sfida che si preannuncia calda tra Canarini ed Aquile che si distanziano in classifica di sole tre lunghezze per gli emiliani. Tre punti in palio pesantissimi con i rosanero di Eugenio Corini che dovranno fare a meno di Salvatore Elia out per diversi mesi a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Palermo senza vittorie da cinque turni, e in zona retrocessione con 9 punti, ha l’obbligo di fare risultato per non perdere contatto dalle altre. Modena reduci dal ko di Pisa che ha frenato una striscia di tre affermazioni di fila.

Modena-Palermo, dove vederla

Sono attesi tantissimi tifosi rosanero al Braglia, almeno 1.500 i supporters siciliani potrebbero essere presenti per sostenere Brunori e soci nonostante le ultime prestazioni alquanto deludenti. Ma chi vorrà seguire la sfida in televisione potrà avere, come di consueto, diverse opzioni.

La partita sarà trasmessa su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Su smart tv ma anche su dispositivi (tablet) e smartphone iOS ed Android nonché su Pc.

Tutte le piattaforme elencate sono fruibili esclusivamente su abbonamento ed hanno le relative app (Sky Go ad esempio per gli utenti Sky disponibile anche Now Tv) da poter far funzionare su diversi dispositivi.

I precedenti

Modena e Palermo si sono affrontate complessivamente 38 volte in serie B, per un bilancio che sorride ai rosanero grazie alle 14 vittorie contro le 10 degli emiliani; 14 pareggi completano il quadro.

Precedenti totali al Braglia 23 con 13 vittorie del Modena, 7 pareggi e 4 vittorie dei rosanero.

Il primo scontro diretto al Braglia il 2 febbraio del 1937, vinse il Modena 3-1 nel campionato di serie B.

La prima vittoria siciliana è del 1955, sempre in B, con un successo per 1-0. Da ricordare una vittoria per 2-1 con doppietta di Ghito Vernazza nella stagione 1957-1958.

Ultima affermazione nella stagione 1977-1978 per 1-0 con rete decisiva di Valerio Majo.

C’è anche una finale di Supercoppa di serie C il 24 maggio 2001 vinta dai Canarini per 3-0.

L’ultimo faccia a faccia al Braglia è datato 24 agosto 2013 nella stagione che riportò in serie A il Palermo, prima di Gennaro Gattuso, poi di Beppe Iachini, dopo un solo anno di purgatorio tra i cadetti. Al 90′ la partita si concluse 1-1, per i palermitani segnò Andjelkovic.

Curiosità di Palermo e Modena

Il Modena ha perso sei partite in questo campionato e potrebbe subire sette sconfitte nelle prime 11 sfide stagionali per la quinta volta nella sua storia in Serie B (in precedenza è successo nel 1935/36, 1971/72, 1990/91 e 2008/09).

I rosanero hanno perso le ultime tre trasferte senza realizzare alcuna rete in Serie B; l’ultima volta in cui i rosanero hanno registrato una serie più lunga di sconfitte esterne senza segnare è stata tra giugno 1992 e ottobre 1993 (sei in quel caso).

Gli emiliani sono la squadra che ha realizzato più gol a seguito di un corner: cinque, tutti nell’ultima gara interna giocata contro il Como, lo scorso 15 ottobre.

Matteo Brunori, tre gol in questo campionato, ha già eguagliato il suo record personale di marcature in una singola stagione di Serie B (tre anche nel 2020-2021, ma in 31 partite): dei sei gol totali siglati dall’attaccante del Palermo nel torneo cadetto, soltanto uno è arrivato in trasferta: il primo messo a segno nella competizione, contro il Chievo, nel gennaio 2021, con la maglia dell’Entella.

I convocati rosanero di Corini, spunta Crivello

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Modena per la 11ma giornata di andata del torneo cadetto. Sono 24. Si rivede Roberto Crivello.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli, 15 Marconi

Difensori: 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra Fourneu

Francesco Fourneau della sezione Roma 1 è stato designato dall’Aia per arbitrare il match tra Modena e Palermo in programma sabato 29 ottobre alle 14 e valevole per l’undicesima giornata del campionato cadetto.

Assieme a lui gli assistenti di linea Pagliardini – Cavallina e il quarto uomo Luongo. Al Var Abbattista, suo assistente Avar Dei Giudici.