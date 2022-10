Serie B, Corini “Classifica non ci sorride ma è molto corta”

Verso Modena con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica ma anche con la consapevolezza di dover cambiare per forza la squadra per sopperire all’assenza per l’infortunio di Salvatore Elia.

Eugenio Corini mischia le carte del suo Palermo per la sfida del Braglia contro i Canarini di Attilio Tesser in vista della sfida di domani, sabato 29 ottobre alle 14, valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B.

Palermo vicino al Modena “Classifica corta, possiamo recuperare”

Il momento negativo dei rosa è palese con la vittoria che manca dalla sfida col Genoa dello scorso 9 settembre. Da allora tre ko e due pareggi ed una classifica che è diventata pericolante di partita dopo partita. “Momento non positivo ma classifica corta – osserva Corini – col Modena che è a +3. Si può recuperare il distacco. Certo, gli emiliani hanno diversi giocatori offensivi davvero di livello, da Falcinelli a Diaw a Marsura. Hanno la possibilità di giocare con un attacco a due punte ed un trequartista oppure due dietro l’unica punta. Sono fortissimi sulle palle inattive. Col Como hanno sempre realizzato su azioni provenienti da palla da fermo. Dobbiamo fare attenzione. Ma noi abbiamo bisogno di una prestazione solida per portare il risultato a casa”.

Palermo ancora scosso per l’infortunio di Elia

Il tecnico rosanero ha parlato in conferenza stampa della partita di domani. Si è parlato, chiaramente, di Salvatore Elia che si è infortunato al legamento crociato del ginocchio destro e dovrà essere operato. Per lui uno stop lungo che rischia di lasciarlo fuori dal campo per molto tempo. Ma si tratta di un infortunio “pesante” anche dal punto di vista tattico perché costringe l’allenatore ad apportare delle modifiche al suo scacchiere.

Queste le parole di Corini a riguardo: “Prima il dispiacere umano per un ragazzo di 23 anni che stava facendo molto bene. Ha provato a capire con tutte le energie attraverso gli esami strumentali per continuare con una terapia conservativa ma non è stato possibile. Indubbiamente è un infortunio lungo e sarà difficile vederlo con noi in questa stagione, stiamo trovando la soluzione migliore affinché non perda dal punto di vista quantitativo e qualitativo quello che offriva Salvatore Elia”.

Su Valente

Il primo accostamento dal punto di vista tattico per la sostituzione di Elia è senza dubbio fatto su Nicola Valente. Il tecnico ha detto: “ha quelle attitudini ma sulla copertura di campo è un po’ diverso. Possiamo giocare in situazioni diverse per avere un’alternativa”.

Devetak probabile titolare

Mladen Devetak, il terzino sinistro serbo, è entrato nella ripresa col Cittadella offrendo buone indicazioni. E potrebbe avere una chance per partire titolare. Da oggetto quasi misterioso, quindi, a possibile uomo chiave sulla fascia sinistra.

Corini ha sottolineato: “Devetak è entrato bene in partita ed è un’opzione per farlo partire dall’inizio”.

In questo caso si potrebbe pensare ad una linea difensiva a quattro con Devetak a sinistra e Mateju a destra, nel suo ruolo naturale.

Il confronto con Marwood “Confronto importante”

Settimana di allenamento del Palermo scandita anche dalla visita al Tenente Onorato di Brian Marwood, componente di rilievo del City Football Group.

“Sono visite cicliche – sottolinea Corini – ci siamo incontrati anche a cena, abbiamo lavorato. È stato un confronto importante. Sento da parte loro la consapevolezza del lavoro che stiamo facendo e delle difficoltà che stiamo affrontando. Ci sono vicini”.

Trasferta di Modena con tanti tifosi rosanero

È atteso un esodo dei tifosi del Palermo per la trasferta di Modena. Sono stati venduti oltre 1.500 biglietti del settore ospiti. Ed i numeri sono in crescita visto che il club emiliano ha aperto un nuovo settore della curva riservato alla tifoseria avversaria che include altri 1.600 posti. È possibile che gli appassionati di fede rosanero si aggirino ad oltre 2.000 presenze.

Lo stesso tecnico rosanero ha detto: “So che gli appassionati a Modena saranno numerosissimi. Soffro – continua – per non aver avuto risultati che ci aspettavamo. Anche noi non siamo felici ma abbiamo la volontà di far bene. Dobbiamo accettare le critiche e le delusioni. Nel momento breve vediamo le cose negative ma dobbiamo reagire in campo. Sento che c’è la voglia di spingere la squadra e di fare bene”.

I rosanero e le statistiche

Si è parlato del modulo, 4-3-3 o 4-2-3-1, che nelle ultime giornate è stato un po’ oggetto di tante discussioni. Corini ha parlato di una squadra propositiva con “attitudine a voler giocare a calcio”. Ed ha snocciolato alcune statistiche: “Il Palermo è quinto per azioni manovrate da dietro. Abbiamo l’attitudine a giocare a calcio. Siamo stati molto pericolosi nelle ultime due partite. Ed inoltre siamo noni sul possesso palla. Col Pisa abbiamo avuto più occasioni. Poi abbiamo pareggiato. C’è un’idea di provare determinate situazioni. Un lavoro fatto sui numeri, occasioni create. C’è l’idea di sviluppare determinate cose e qualche cosa sta arrivando”.

Corini, dunque, va oltre i numeri impietosi che il campo ha espresso con un attacco non in forma con 9 reti fatte in 10 partite disputate. E prosegue ancora: “Vido è un’opportunità. Brunori è il terzo per tiri in serie B con 27 conclusioni verso lo specchio. Per tiri dentro la porta è terzo con 8. Brunori, inoltre, ha fatto 3 assist vincenti. Sta bene, lavora ed è supportato dalla squadra. Stiamo creando i presupposti per i quali vada a finalizzare”.

Modena-Palermo, i convocati

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Modena per la 11ma giornata di andata del torneo cadetto. Sono 24.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli, 15 Marconi

Difensori: 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.