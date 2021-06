Trovato senza vita nella sua casa di Nocera Inferiore

Il calciatore Seid Visin, 20 anni, di origine etiope, è morto a causa di un malore.

Il Milan, in un tweet, ha affermato: «Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene».

Il ragazzo è stato trovato senza vita nella sua casa a Nocera Inferiore. Trasferito in Italia all’età di sette anni, nel 2016 approdò nelle giovanili del Milan, giocando anche con Gigio Donnarumma.

Poi il Benevento e, infine, la militanza nel calcio a 5 con l’Atletico Vitalica, che lo ha ricordato attraverso le parole del dirigente Antonio Francese con un post su Facebook: «Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del ‘tu’ alla palla restano impressi nella nostra mente. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio».

Sied è morto a pochi mesi dal suo 21esimo compleanno. Nato in Etiopia, Seid era stato adottato da una coppia di Nocera Inferiore e aveva deciso di abbandonare il sogno di diventare un calciatore professionista per tornare dalla sua famiglia.