“Sarebbe bellissimo, la categoria non conta”, Muñoz si offre al Palermo

Redazione di

28/08/2020

Ezequiel Matías Muñoz ha 29 anni e i tifosi del Palermo lo ricordano con affetto, avendo vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2015, compresa nella finale di Coppa Italia con l’Inter del 2011, persa uno a tre, autore del goal. Muñoz ha poi giocato con la Sampdoria (solo 4 presenze), con il Genoa dal 2015 al 2017, in Spagna con il Leganés (21) e oggi è del Lanùs, squadra argentina della massima serie. Oggi si parla di lui perché Tuttosport ha lanciato un’indiscrezione: «Il Palermo lavora al clamoroso ritorno di Muñoz». Il quotidiano ha anche riportato le parole dell’argentino: «Sarebbe bellissimo, per me sono stati sette anni bellissimi. A Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta anche se penso di meritarmi ancora B e A». Tuttavia, sull’argentino ci sarebbe anche l’interessamento di due squadre che militano tra i cadetti (Pordenone e Cremonese) e del Padova che, invece, giocherà in Serie C come il Palermo. Certo è che un giocatore della sua esperienza non potrebbe che fare bene alla difesa rosanero, in un campionato dove la rocciosità fisica conta.

Ezequiel Matías Muñoz ha 29 anni e i tifosi del Palermo lo ricordano con affetto, avendo vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2015, compresa nella finale di Coppa Italia con l’Inter del 2011, persa uno a tre, autore del goal.

Muñoz ha poi giocato con la Sampdoria (solo 4 presenze), con il Genoa dal 2015 al 2017, in Spagna con il Leganés (21) e oggi è del Lanùs, squadra argentina della massima serie.

Oggi si parla di lui perché Tuttosport ha lanciato un’indiscrezione: «Il Palermo lavora al clamoroso ritorno di Muñoz». Il quotidiano ha anche riportato le parole dell’argentino: «Sarebbe bellissimo, per me sono stati sette anni bellissimi. A Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta anche se penso di meritarmi ancora B e A».

Tuttavia, sull’argentino ci sarebbe anche l’interessamento di due squadre che militano tra i cadetti (Pordenone e Cremonese) e del Padova che, invece, giocherà in Serie C come il Palermo. Certo è che un giocatore della sua esperienza non potrebbe che fare bene alla difesa rosanero, in un campionato dove la rocciosità fisica conta.