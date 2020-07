L'attaccante salterà la sfida con il Brescia

Luis Muriel, l’attaccante colombiano dell’Atalanta, è scivolato e caduto sul bordo di una piscina, riportando un trauma cranico con ferita lacero – contusa che lo ha costretto al ricovero in un clinica di Bergamo.

Muriel, 29 anni, si trovava a pranzo insieme ai suoi compagni di squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incidente non avrebbe causato gravi conseguenze al giocatore (sottoposto a tac, l’esame avrebbe dato esito negativo) ma l’attaccante non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida di stasera con il Brescia.

Muriel, in un post pubblicato su Instagram, ha rassicurato i suoi tifosi con queste parole: «Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore».