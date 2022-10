L'incontro tra il sindaco Lagalla e il figlio dell'indimenticato campione

I trofei ed i cimeli vinti e raccolti da Ninni Vaccarella lungo la sua incredibile carriera automobilistica potrebbero finalmente trovare un posto a Palermo. In città potrebbe nascere un museo per raccoglierli. Sarebbe un modo per ricordare uno dei figli più illustri della storia sportiva con il Museo Vaccarella.

Museo Vaccarella, l’incontro tra il sindaco e il figlio del preside volante

La possibilità per la realizzazione in città di Museo Vaccarella è arrivata dopo l’incontro di questa mattina a Palazzo delle Aquile, sede del Comune del capoluogo siciliano, tra il sindaco Roberto Lagalla e Giovanni Vaccarella, figlio dell’indimenticato preside volante scomparso nel settembre del 2021.

Lagalla “Impegno di amministrazione a trovar sede in città”

“A Giovanni Vaccarella ho espresso l’impegno di questa amministrazione di trovare una adeguata sede in città che ospiti i trofei ed i cimeli del ‘Preside volante’, perché non vogliamo che questo importante patrimonio sportivo e culturale, fatto di circa 400 reperti tra trofei, caschi e fotografie, traslochi dalla nostra città. Nei prossimi giorni valuterò la sede più idonea per la ‘casa’ dei trofei di Vaccarella tra quelle prospettate stamani con il figlio Giovanni, perché è assolutamente importante che Palermo ricordi e racconti la figura internazionale di Ninni Vaccarella”.

La memoria di Ninni Vaccarella potrebbe andare fuori dalla Sicilia

Qualche giorno fa, proprio il figlio di Ninni Vaccarella, aveva acceso i riflettori sulla possibilità che tali trofei e ricordi di mille battaglie avrebbero potuto abbandonare la Sicilia per non finire nell’oblio.

Vaccarella, nel corso di una lunghissima carriera, ha vinto tre Targa Florio, il Nurburgring e Le Mans. Negli ultimi anni della vita del campionissimo si era cercata una soluzione che potesse racchiudere questi ricordi in un museo in città. Oggi la prima risposta concreta dopo che il figlio Giovanni Vaccarella aveva sottolineato la sua preoccupazione per la sorte dei preziosi trofei. Si aspettano prossimamente ulteriori dettagli sulla costituzione di un Museo Vaccarella ed in quale zona della città potrebbe sorgere. Gli sportivi, di vecchia e nuova generazione, sono in attesa.