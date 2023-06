Pallanuoto maschile, Del Basso, Occhione e Vitale chiamati

La Nazionale italiana universitaria di pallanuoto maschile parla palermitano. Tre giocatori tesserati nel Telimar sono stati convocati dal commissario tecnico Daniele Bettini per le Universiadi di Chengdu, in Cina, in programma dal 28 luglio all’8 agosto prossimi.

Si tratta di Mario Del Basso (che però giocherà a Brescia nella prossima stagione agonistica, ndr), Davide Occhione ed Alessandro Vitale. Tutti e tre hanno disputato un ottimo campionato chiuso al quarto posto dopo aver perso la semifinale scudetto con la Pro Recco e la finale di consolazione con l’Ortigia che ha spedito in Champions gli aretusei ed in Len Euro Cup i palermitani alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione che li ha visti finalisti nella stagione 2021-2022. Del Basso ha chiuso la regular season con 41 reti all’attivo, Occhione ne ha firmate 33 mentre Vitale ne ha messe a segno 22.

Nazionale campione in carica, Del Basso cerca il bis

Del Basso cerca il bis dopo aver vinto l’oro nell’edizione dei Giochi Universitari di Napoli del 2019. L’atleta in quella stagione sarebbe passato dal Posillipo al club dell’Addaura. In quell’occasione l’Italia batté in finale gli Stati Uniti d’America per 18-7. L’Italia dunque si presenta ai nastri di partenza da campione uscente e nei panni scomodi di favorita del torneo.

In quattro dell’Ortigia ai Beach Games

Poker di atleti dell’Ortigia convocati in Nazionale per i Beach Games che si terranno a Bali in Indonesia dal 5 al 12 agosto prossimi. La selezione Azzurra allenata dal tecnico Stefano Piccardo si colora di biancoverde con le chiamate di Alessandro Carnesecchi, Francesco Cassia, Filippo Ferrero, Francesco Condemi. Tutti protagonisti di una stagione da incorniciare col club aretuseo che ha chiuso al terzo posto in campionato tornando dopo due anni a disputare i preliminari di Champions League, e conquistando una storica finale di Coppa Italia persa a testa altissima al cospetto della super corazzata Pro Recco.