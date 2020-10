Le parole di mister Marco Gaburro

Nel girone C della Serie C, per via dell’esclusione dal campionato del Trapani, non ci sarà alcuna retrocessione in diretta in Serie D.

Infatti, la squadra granata, essendo stata squalificata dal campionato perché non si è presentata sul campo per due partite consecutive (con la Casertana e con il Catanzaro), ha fatto in modo che l’ultimo posto sia stato già occupato, ovvero quello che porta direttamente in Serie D. Di conseguenza, ci saranno i due play out tra le quattro squadre che si classificheranno tra il 16° e il 19° posto in gara doppia.

Per Marco Gaburro, ex allenatore del Lecco e oggi in cerca di una nuova panchina, si tratta di una situazione che già falsa il campionato.

Intervistato da Tuttoc.com, infatti, Gaburro ha detto: «Il girone C è falsato ma nessuno sembra lamentarsi di questo: evidentemente sta bene partecipare a un campionato dove nessuno retrocede direttamente, ma questo dal punto di vista sportivo è un autogol».

Comunque sia, per Guburro il Girone C è quello più «livellato verso l’alto. Il Bari resta favorito ma prende troppi gol. Mi piace il Teramo».

Infine, per quanto riguardano le retrocessioni, il tecnico ha detto: «le neopromosse hanno entusiasmo ma devono pesare la propria rosa. Spesso si sbaglia esagerando con le riconferme. Servono otto partite perché la classifica si delinei. Da quel punto in poi sarà difficile vedere ribaltoni di posizioni. Sperando che a decidere chi scende in D sia sempre il campo e non i tribunali…».