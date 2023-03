Serie B, la ventottesima giornata

Torna subito in campo la serie B. Archiviato il turno infrasettimanale, tra sabato 4 e lunedì 6 marzo si gioca il ventottesimo turno. Diverse le sfide indicative sia nella lotta per i play off, sia per la bagarre salvezza in un torneo decisamente equilibrato se si eccettua la vetta della classifica che appartiene al Frosinone.

Negli anticipi Palermo a Pisa, Reggina-Parma

Due gli anticipi entrambi importanti in ambito play off. Pisa-Palermo all’Arena Garibaldi apre il palinsesto con il match alle 14. Padroni di casa lanciati in sesta posizione con 10 punti raccolti nelle ultime quattro partite; rosanero che non vincono da quattro giornate (un ko a Genova e tre pareggi con Frosinone, Sudtirol e Ternana).

Interessante anche Reggina-Parma al Granillo alle 16.15 con due squadre a caccia di riscatto dopo le sconfitte nel turno precedente. La squadra di Pippo Inzaghi nelle ultime 8 uscite ha perso ben 6 volte e da possibile antagonista del Frosinone e del Genoa per la serie A diretta è stata scaraventata al quarto posto a distanza dalle prime due in classifica che valgono la promozione diretta facendosi avvicinare dalle altre contendenti.

Domenica il grosso del programma

Domenica 5 marzo la capolista Frosinone riceve il Venezia per continuare a mantenere l’ampio vantaggio sulle inseguitrici ed avvicinarsi all’obiettivo chiamato serie A diretta. Gli ospiti in zona play out non possono perdere punti per strada.

Trasferta insidiosa per il Bari ad Ascoli con la terza forza del campionato a far visita ai marchigiani in crescita e vicinissimi all’ottavo posto.

Il Sudtirol, quarto, riceve il Perugia per un’ennesima conferma. Gli umbri, appena fuori dalla zona play out, hanno l’obbligo di non uscire a mani vuote dal Druso.

La Ternana del ritrovato Lucarelli (tornato nel match del Barbera col Palermo, ndr) riceve il Benevento disperato che naviga in cattive acque dopo aver perso nell’infrasettimanale in casa per 2-0 col Sudtirol.

Interessante anche Como-Modena con i padroni di casa a caccia di punti tranquillità che potrebbero aprire nuovi orizzonti che fino qualche settimana fa sembravano quantomeno improbabili e gli emiliani vicini alla zona play off.

Il Brescia, che mercoledì ha raccolto il primo punto del 2023 dopo aver inanellato 6 sconfitte consecutive, ospita il Cagliari di Ranieri alla ricerca della solidità per salire la classifica mantenendo la zona play off.

Il fanalino di coda Spal riceve al Mazza il Cittadella. I padroni di casa non possono sbagliare e non vincono dallo scorso 14 gennaio ovvero dal colpo esterno ai danni della Reggina. I veneti, invece, non sono distanti dall’ottavo posto che vale l’accesso agli spareggi promozione grazie ad una mini-striscia di 7 punti nelle ultime tre uscite stagionali.

Nel posticipo il Genoa ospita il Cosenza

Chiude il programma il match del Ferraris tra Genoa e Cosenza con i padroni di casa secondi in graduatoria e gli ospiti che dopo la vittoria in rimonta nel derby con la Reggina ha lasciato l’ultima posizione.

Serie B, il programma della 28ma giornata

Palinsesto del ventottesimo turno di campionato.

Sabato 4 marzo

Pisa – Palermo, alle 14

Reggina – Parma, alle 16.15

Domenica 5 marzo

Ascoli – Bari, alle 15

Brescia – Cagliari

Como – Modena

Frosinone – Venezia

Spal – Cittadella

Sudtirol – Perugia

Ternana – Benevento

Lunedì 6 marzo

Genoa – Cosenza, alle 20.30

Classifica, Palermo ancorato al nono posto

Questa la graduatoria aggiornata. Frosinone 58 punti; Genoa* 47; Bari 46; Sudtirol 44; Reggina 42; Pisa 41; Cagliari 38; Parma e Palermo 37; Ascoli 36; Modena e Ternana 35; Cittadella 34; Como 32; Perugia 30; Venezia 29; Benevento 27; Brescia e Cosenza 26; Spal 25.

Genoa penalizzato di un punto.

Classifica marcatori

La classifica cannonieri dopo 27 partite: Walid Cheddira (Bari) 14 gol; Matteo Brunori (Palermo) 13; Gianluca Lapadula (Cagliari) 10; Ettore Gliozzi (Pisa) e Joel Pohjanpalo (Venezia 9).