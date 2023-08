Serie B, terza giornata, vincono anche il Modena e Cremonese

Il Parma vince ancora espugnando Pisa, ma il Catanzaro che ha travolto un deludente Spezia, ed il Venezia che ha ribaltato la Sampdoria a Marassi, rispondono. Il Modena espugna Cosenza mentre c’è il primo acuto del Palermo che espugna Reggio Emilia. Il Cittadella frena il Bari acciuffandolo nel recupero al San Nicola. Coda regala il primo successo alla Cremonese sul campo della Ternana.

Questi ed altri i punti salienti del terzo turno del campionato di serie B che oggi ha vissuto una giornata importante.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha detto la sua parola definitiva: fuori la Reggina, dentro il Lecco che aveva conquistato sul campo vincendo i play off di serie C il diritto di giocare in cadetteria ritrovando questa categoria dopo 50 anni.

L’esclusione dei calabresi apre le porte al Brescia che sarà (manca solo l’ufficialità pro forma) la ventesima squadra del campionato cadetto 2023-2024. Le Rondinelle compaiono già sul sito ufficiale della Lega di Serie B quindi la loro presenza effettiva è ormai certa. Tant’è che la Lega ha già comunicato gli orari delle partite della quarta giornata che si giocherà nel weekend. Sia il Brescia che il Lecco giocheranno subito esordendo, di fatto, alla quarta giornata.

Brescia-Cosenza e Lecco-Catanzaro (che si giocherà a Padova), infatti, si disputeranno entrambe domenica 3 settembre rispettivamente alle 16,15 e alle 18,30

Parma super, Pisa battuto nel recupero

Il Parma non si ferma. Tre partite e tre vittorie. I ducali, unici a punteggio pieno, espugnano l’Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Emiliani avanti con Bonny al 14′ servito da Sohm dopo un assolo. Al 28′ Pisa in dieci per l’espulsione di Leverbe che commette fallo da ultimo uomo su Bonny dopo consulto al Var.

Nella ripresa, Coulibaly del Parma viene espulso per fallo su D’Alessandro a centrocampo. I toscani pareggiano su rigore con Valoti. Ma la squadra di Pecchia non è doma: Colak in pieno recupero risolve la sfida con un gol da rapace d’area di rigore.

Il Cosenza si illude, il Modena vince al Marulla

Il Cosenza gioca bene ma è il Modena ad avere ragione espugnando il San Vito Gigi Marulla. I padroni di casa vanno in vantaggio con Tutino. L’attaccante silano, ex del Palermo, segna ancora e questa volta di testa in tuffo su cross di Marras dalla destra.

I padroni di casa sembrano controllare il gioco e sfiorano anche il raddoppio ma il Modena pareggia al 43′. Strizzolo è letale in area ribadendo in rete una respinta di Micai su tiro di Manconi. In un primo momento la rete viene annullata per un presunto fallo subito da Varras. Il Var però fa luce sull’episodio e l’azione è regolare.

Il Cosenza in avvio di ripresa ci prova ma Mazzocchi, Voca e Tutino non segnano. Gli ospiti sfiorano il gol con Palumbo ma Micai salva tutto.

I Canarini prendono le misure ed i calabresi calano di intensità. A tre minuti dalla fine, Modena in gol con Abiuso che sfrutta una respinta difettosa di Micai da posizione favorevolissima. Il Cosenza potrebbe però ancora pareggiare la sfida: Venturi sbaglia però una ghiotta occasione. Secondo successo di fila.

Sorride il Palermo, blitz al Mapei Stadium e Reggiana ko 1-3

Prima vittoria stagionale per il Palermo che vince 3-1 sul campo della matricola Reggiana. Rosanero avanti al 5′ con Lucioni ma ci vuole il Var per stabilire che la conclusione del difensore centrale, ribattuta sulla linea da Pettinari, è oltre il limite. Siciliani avanti ma a quel punto cresce di intensità la Reggiana che schiaccia gli ospiti. Pieragnolo, Girm, Vergara e Portanova ci provano senza fortuna. I padroni di casa sono in 10 per l’espulsione di Marcandalli per fallo da ultimo uomo su Segre sul finire del primo tempo.

Ciononostante Lanini appena entrato trova il pareggio su un’azione di calcio d’angolo. Ma gli emiliani sono stanchi ed il Palermo ha buone individualità. Nel finale Di Mariano serve sull’uscita di Bardi Segre che appoggia di testa a porta vuota. In pieno recupero Soleri cala il tris di testa confermando di essere in stato di grazia.

Vince l’Ascoli, la Feralpisalò ancora all’asciutto

Al Del Duca, l’Ascoli trova i primi tre punti con un perentorio 3-0 ai danni della matricola Feralpisalò che rimane ferma all’asciutto di punti e di gol.

La partita si sblocca alla mezz’ora: Mendes al 29 e Rodriguez al 31 tagliano le gambe ai Leoni del Garda, prossimi avversari del Palermo.

Nella ripresa gli ospiti non riescono a reagire ed arriva il 3-0 su rigore trasformato da Mendes per fallo di mano di La Mantia su tiro al volo di Caligara. Gli ospiti si vedono solo con Belestrero ma la sua conclusione non crea problemi a Viviano. Caligara sfiora il 4-0 ma è Pizzignacco a dire no.

Il Catanzaro cala il tris allo Spezia

Super Catanzaro al Ceravolo. I calabresi battono 3-0 lo Spezia in una serata ventosa. Un risultato sorprendente visto che di fronte si sono ritrovate due squadre che fino a pochi mesi fa avevano due serie di differenza con i padroni di casa che veleggiavano in serie C e gli ospiti in serie A.

Match equilibrato con gli ospiti che sbagliano un calcio di rigore con Moro nel corso del primo tempo. Bravo Fulignati ad opporsi. Sarà un’errore fatale per i liguri. Nella ripresa Biasci, già a segno nel turno precedente, regala il vantaggio con una rasoiata che batte il portiere ospite al 52′. Sette minuti più tardi autogol di Niklaou. Al 73′ Pompetti chiude la contesa calando il tris. Catanzao all’inseguimento del Parma, Spezia con un solo punto.

La Cremonese espugna Terni con un… colpo di Coda

Regna l’equlibrio al Libero Liberati dove la Ternana cerca i primi punti contro la Cremonese che nelle prime due giornate ha deluso.

Gli umbri ci provano senza fortuna, la Cremonese trova il gol a metà ripresa con Massimo Coda che segna un gol da tre punti con un colpo di testa da distanza ravvicinata raccogliendo un cross da calcio d’angolo. Padroni di casa ancora fermi al palo, grigiorossi a quota 4.

La Sampdoria delude ancora, il Venezia ribalta tutto

Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Sampdoria che dopo aver lasciato le penne col Pisa venerdì scorso nell’anticipo della seconda giornata, perde anche col Venezia. Questa volta sono tanti i rimpianti della squadra di Andrea Pirlo che passa in vantaggio con Pedrola ad inizio ripresa dopo aver avuto buone occasioni nella prima frazione.

Il Venezia però non è domo. Gytkjaer trova il pari su azione di calcio d’angolo risolta in rete da un suo colpo di testa. Ancora lui potrebbe festeggiare la doppietta ma la sua inzuccata di testa centra in pieno la traversa da pochi passi.

Al 90′, tuttavia, arriva il gol vittoria. Tessmann trova il jolly dalla distanza su calcio di punizione ma il portiere blucerchiato Stankovic compie un gravissimo errore di posizionamento e valutazione facendosi trafiggere sul suo palo. Venezia a 7 punti, Sampdoria ad 1.

Il Bari non riesce a vincere, cuore Cittadella

Finisce in parità 1-1 la sfida del San Nicola tra Bari e Cittadella. I padroni di casa continuano a non vincere in casa e dopo l’eroico pareggio col Palermo per 0-0 (Galletti in 9 per quasi tutto il secondo tempo) non riescono a sfruttare il fattore campo con i veneti. E dire che Nasti dopo appena 6 minuti aveva indirizzato la partita nei binari preferiti dalla squadra di Mignani. Nasti sfrutta un cross di Sibilli per il vantaggio. Nel finale però Pavan gela il San Nicola con un incornata che batte l’estremo difensore biancorosso Brenno.

Serie B, i risultati della terza giornata

Martedì 29 agosto

Como – Lecco posticipata

Sudtirol – X (Brescia) posticipata

Ascoli – Feralpisalò 3-0

Cosenza – Modena 1-2

Pisa – Parma 1-2

Reggiana – Palermo 1-3

mercoledì 30 agosto

Bari – Cittadella 1-1

Catanzaro – Spezia 3-0

Sampdoria – Venezia 1-2

Ternana – Cremonese 0-1

Classifica

Parma 9 punti, Catanzaro e Venezia 7, Modena 6, Bari 5, Palermo, Cosenza, Sudtirol, Cremonese e Cittadella 4, Ascoli e Pisa 3, Spezia, Reggiana, Sampdoria* e Como 1; Ternana, Feralpisalò, Lecco ed X (Brescia?) 0.

Sampdoria -2

Modena, Palermo, Sudtirol, Pisa, Spezia e Como 1 partita in meno

Lecco ed X (Brescia?) tre partite da recuperare.

Marcatori, Pierini fermo a 3

Pierini rimane a secco ma segnano Strizzolo, Biasci e Tutino. Ecco la graduatoria.

Nicholas Pierini (Venezia) 3 gol; Luca Strizzolo (Modena), Deniele Casiraghi e Raphael Odogwu (Sudtirol), Adrian Bernabè ed Adrian Benedyczak (Parma), Pedro Mendez (Ascoli), Gennaro Tutino (Cosenza), Luca Moro (Spezia), Tommaso Biasci (Catanzaro) 2.