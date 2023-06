Automobilismo, il pilota marinese parte dalle retrovie

Prove e qualifiche a Barcellona in ombra per Gabriele Minì che chiude le libere col 16mo tempo e stacca il 18mo tempo nelle qualifiche per lo schieramento di partenza. Non un inizio di weekend memorabile, quindi, per il giovanissimo driver marinese che nel quinto doppio appuntamento del calendario del Fia Formula 3 (il quarto in realtà vista la cancellazione del weekend di Imola per l’alluvione in Emilia Romagna, ndr) sarà costretto a partire dalle retrovie sia nella Sprint Race di sabato 3 giugno che nella Feature Race della domenica.

Libere difficili al Montmelò

Minì torna in pista dopo lo strepitoso successo nella Feature Race di Montecarlo di domenica scorsa. Un risultato che ha confermato le qualità e le ambizioni del pilota della Hitech Pulse-Eight, facendogli guadagnare la seconda posizione nella prestigiosa serie.

Sul circuito del Montmelò, Minì inizia le prove libere con qualche imprevisto di troppo. Problemi di set-up ne hanno limitato le prestazioni. Il giovanissimo pilota siciliano, 18 anni lo scorso 20 marzo, realizza il 16mo tempo in 1’29″887 a più di un secondo da Barnard (Jenzer Motorsport).

Track limit nelle qualifiche

Difficoltà che il pilota siciliano ha riscontrato anche nelle qualifiche ufficiali. Anche in questo caso Minì deve accontentarsi di un tempo che lo relega nella bagarre della griglia di partenza. Ma c’è la beffa. Proprio nell’ultimo giro buono graffia il quinto tempo che però viene cancellato per track limit. In pratica la monoposto per un attimo non era nei confini validi del tracciato. Pena la cancellazione del crono che lo avrebbe sicuramente proiettato ad un altro tipo di gara.

Per lui, quindi, 18mo tempo in 1’28″524 ad oltre 9 decimi di secondo (0″937) dalla pole position firmata dal beniamino di casa Josep Martì (Campos Racing) in 1’27″587. Un vero peccato perché sarebbe partito davanti Bortoleto attuale leader del campionato.

I risultati delle qualifiche, top 12

1) J. Martì (Campos Racing) 1’27″587; 2) T. Barnard (Jenzer Motrosport) +0.250; 3) F. Colapinto (Mp Motorsport) +0.277; 4) D. Beganovic (Prema Racing) +0.343; 5) P. Aron (Prema Racing) +347; 6) G. Bortoleto (Trident) +0.418; 7) S. Montoya (Hitech Pulse-Eight) +0.485; 8) M. Boya (Mp Motorsport) +0.495; 9 L. Fornaroli (Trident) +0.500; 10) G. Saucy (Art Grand Prix) +0.518; 11) L. Browning (Hitech Pulse-Eight) + 0.554; 12) Z. O’Sullivan (Prema Racing) +0.602.

Questi piloti partiranno con lo schieramento invertito nella Sprint Race in programma sabato 3 giugno. La prima corsa, ricordiamo, mette in palio 10 punti per il primo, 9 per il secondo e così via a scalare fino ad un punto per il decimo. La corsa della domenica invece, dà 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo, fino al punto per la decima piazza. Inoltre la pole position dà 2 punti ed il giro veloce 1.

Nel weekend Minì parte dalla nona fila

Minì parte dalla nona fila nella Sprint Race fissata per sabato 3 giugno alle 10.30 (21 giri per 97 km e 797 metri complessivi). Stessa piazzola di partenza per la Feature Race in programma domenica 4 giugno dalle 9.55 che si corre sulla distanza dei 25 giri per 116km e 425 metri. Entrambe le gare vengono trasmesse su Sky Sport e Now Tv

Il talento siciliano è atteso alla riscossa. Per farlo dovrà andare all’attacco anche perché i diretti concorrenti nel campionato, attualmente, sono in zona punti.

La classifica del campionato Fia Formula 3

Questa la top ten della classifica dopo 3 doppi appuntamenti: Gabriel Bortoleto 73 punti; Gabriele Minì 56; Grégoire Saucy 47; Dino Beganovic 46; Paul Aron 38.