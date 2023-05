Pallanuoto maschile A1, match decisivo martedì 9 maggio alle 21

Nuova e decisiva tappa nel cammino verso la salvezza per la Nuoto Catania. Martedì 9 maggio alle 21, infatti, la squadra etnea sarà ospite dell’Anzio Waterpolis per la bella della semifinale dei play out per la permanenza nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. La sfida, arbitrata dai signori Colombo e Rovida, viene trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell’Anzio.

I rossazzurri ed i laziali arrivano a questo appuntamento importante con la serie in parità. L’Anzio ha vinto all’andata 11-8, mentre sabato scorso la Nuoto Catania si è imposta in rimonta ed all’ultima frazione per 9-8 davanti al pubblico amico.

Necessaria, quindi, gara 3 per stabilire la squadra che si salverà e l’altra che dovrà rifare tutto d’accapo contro la perdente dell’altra semifinale tra De Akker Team Bologna e Rari Nantes Salerno che si affronteranno anche loro martedì 9 maggio ma alle 20.30.

Dato, “Fondamentale tenere alta l’attenzione”

Queste le parole del tecnico rossazzurro Giuseppe Dato a poche ore del match: “Siamo arrivati a gare tre e siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo domani. In queste occasioni determinazione e condizione atletica possono fare la differenza. Sbagliare poco e mantenere alto il grado d’attenzione sarà fondamentale”. Doti che i suoi ragazzi hanno mostrato alla Scuderi tenendo mentalmente ed avendo ragione dopo aver sfiorato il tracollo in casa.

Pronostico incerto come tutte le finali. Sulla carta, l’Anzio Waterpolis sembrerebbe favorita, sia per aver raccolto il doppio dei punti (26) degli etnei durante la stagione regolare. La Nuoto Catania, però, dopo aver vinto alla Scuderi è riuscita a sfatare un tabù contro la squadra laziale che aveva sempre vinto nei precedenti scontri stagionali.

L’unica cosa certa è che servirà una vera e propria impresa. La compagine rossazzurra finora non ha mai vinto in trasferta. Raccogliendo due pareggi in casa del Bogliasco – arrivata ultima nella fase regolare e già retrocessa in A2 – alla settima giornata di andata (11-11) e della Roma (7-7) alla seconda di ritorno.

