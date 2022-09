Tripletta di Sarao nel primo tempo, doppiette di Litteri e Giovinco

Nuovo allenamento congiunto con test amichevole per il Catania Ssd in vista del campionato di serie D che scatterà domenica prossima 18 settembre. Questa volta i rossazzurri hanno giocato al Comunale di Aci Sant’Antonio con la formazione locale che partecipa al campionato regionale di Promozione. La partita è finita 8-0 per la squadra allenata da Giovanni Ferraro al termine dei 90 minuti canonici di gioco. Quattro gol per tempo.

Il tecnico etneo ha provato il 4-3-3 nel primo tempo mentre nella ripresa ha optato per il 4-2-3-1. Anche col Palazzolo, nel test precedente (chiuso 9-0), i due schemi erano stati provati ma in modo invertito, ovvero il 4-2-3-1 nel primo tempo ed il 4-3-3 nel secondo.

Nel primo tempo tripletta di Sarao, poi Lodi. Nella ripresa Litteri e Giovinco si sono alternati nel mettere il loro nome sul tabellino arrotondando ulteriormente il punteggio.

Tabellino

Catania primo tempo (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.

Catania secondo tempo (4-2-3-1): Groaz (dal 23’ Bethers); Boccia, Somma (dal 35’ Lubishtani), Lorenzini (dal 21’ Castellini), Chinnici; Buffa, Bani; An. Russotto, Giovinco, Forchignone (dal 42’ Agostinho, aggregato); Litteri. Allenatore: Ferraro.

Programmi di lavoro individualizzati per Di Grazia, Ferrara, Frisenna, Palermo, Pino e Alessandro Russotto.

Marcatori: pt 1’ Sarao, 27’ Sarao, 30’ Sarao, 44’ Lodi; st 30’ Litteri, 32’ Giovinco, 42’ Litteri, 44’ Giovinco.

Il Catania abbraccia i tifosi al Massimino

Martedì 13 settembre alle 18.30 ci sarà una festa rossazzurra allo stadio Angelo Massimino. Un evento per celebrare la rinascita rossazzurra e presentare la squadra, le divise ufficiali da gioco e gli sponsor che figureranno sulle stesse per la stagione sportiva 2022-2023.

Chiara Giuffrida e Gianluca Di Marzio, volti noti del panorama televisivo nazionale e profondamente legati alla città, condurranno l’evento organizzato dall’agenzia Luca Napoli Management.

Si esibirà Giuseppe Castiglia, che intonerà nell’occasione i suoi brani più cari ai tifosi del Catania.

Ingresso libero alla Tribune A e B, diretta Facebook

Il libero accesso alle Tribune A e B, settori aperti per assistere a questa manifestazione, sarà consentito dalle ore 17.30 in poi. Nondimeno, la festa rossazzurra sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania Ssd.