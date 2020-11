La nota del club rosanero

Stasera, alle 21, al Renzo Barbera è in programma il derby tra il Palermo e il Catania. Tuttavia, la partita è a rischio dopo che sono stati riscontrati altri casi di positività al Covid-19 nella squadra rosanero.

La società rosanero, infatti, ha comunicato che «dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica 8 novembre, sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, 6 giocatori nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi ‘giorno gara’ effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale».

Ieri, invece, è risultato positivo al Covid 19 un componente dello staff tecnico del Catania, come riportato dal sito ufficiale della squadra etnea: « Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari effettuati ieri hanno confermato la negatività al Covid-19 dell’intero gruppo squadra ad eccezione di un componente dello staff tecnico, positivo e asintomatico, posto immediatamente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa e del protocollo vigente, i rossazzurri si sottoporranno domani a un nuovo ciclo di tamponi e, dopo l’esito degli stessi, partiranno per Palermo».