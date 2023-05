Basket femminile serie A1 terzo rientro dopo Spreafico e Milazzo

Altro arrivo in casa Passalacqua Ragusa. Anzi, nuovo ritorno. Dopo Laura Spreafico ed Ilaria Milazzo, anche Maria Miccoli torna in biancoverde e farà parte del roster che comporrà la squadra ai nastri di partenza per l’edizione del campionato di serie A1 di basket femminile 2023-2024.

Per il club ibleo si tratta della undicesima partecipazione consecutiva alla massima serie.

L’ala classe 1995 torna a vestire i colori biancoverdi dopo tre stagioni trascorse a Lucca e una a Vigarano, con numeri di assoluto rispetto. Nell’ultimo campionato Maria Miccoli ha messo a segno 8 punti di media a partita, raccogliendo 6 rimbalzi a gara, mentre nella stagione precedente, sempre con le toscane, aveva raggiunto la doppia cifra di media. Un innesto importante nelle rotazioni di coach Lino Lardo.

Miccoli “Felicissima per nuova opportunità”

“Sono molto contenta di tornare a Ragusa e felicissima per questa nuova opportunità che mi è stata data da parte della società e da coach Lardo – dice la neo giocatrice della Passalacqua – Sono sicura che le possibilità e i presupposti per fare una buona stagione ci siano tutti e quindi non vedo l’ora di ritornare in campo e tirare fuori il meglio per la squadra e per tutti i tifosi”.

In tante hanno salutato Ragusa

Nei giorni scorsi, invece, sono andate via diverse giocatrici. A partire dalle tre straniere Via Kristine Nigwe, Keisha Hampton e Kristine Vitola.

Ma ancora prima hanno salutato Samantha Ostarello, Beatrice Attura, Francesca Dotto e Martina Spinelli e Nicole Romeo.

Il club ibleo sta lavorando sul mercato per allestire una formazione e migliorare il sesto posto della scorsa stagione con la conseguente eliminazione ai quarti di finale dei play off scudetto ed in Coppa Italia. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità ed annunci per infoltire il roster della squadra guidata dal tecnico Lino Lardo. Imperativo tornare tra le protagoniste ed a lottare almeno per le prime quattro posizioni.