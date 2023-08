Pallavolo femminile serie B1, quinto innesto per le dragonesse

Nuovo volto in casa Volley Terrasini. Il club del presidente Tony Mancino annuncia infatti l’accordo con la giovane palleggiatrice Irene Amenta, 17 anni, alta 177cm.

Nei giorni scorsi erano stati ufficializzati gli arrivi di Maria Luisa Patti, Sharon Luzzi, Fabiola Ruffa, Barbara Bacciottini e Giorgia Cangialosi.

Si rinnova ulteriormente, quindi, la squadra allenata da Enzo D’Accardi in vista della nuova stagione, la terza consecutiva, nel prestigioso campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile.

Obiettivo delle Dragonesse è quello di conquistare la salvezza più velocemente possibile evitando appendici drammatiche come i play out della scorsa stagione o finali thrilling come quello del 2021-2022.

Chi è Irene Amenta

L’ultima arrivata in casa Terrasini, dunque, è Irene Amenta: ha raggiunto buoni traguardi nelle giovanili, tra questi il più prestigioso è senza dubbio la finale nazionale per l’assegnazione dello scudetto Under 18 con la maglia della New Paradise Volley Palermo &Pomaralva grazie alla quale una squadra del capoluogo siciliana è tornata ad una fase finale per il tricolore dopo oltre 30 anni.

Con l’inserimento di Amenta va piano piano completandosi il nuovo roster della squadra che anche quest’anno sarà guidata da coach Enzo D’Accardi.

“Ringrazio la società Volley Terrasini per avermi dato l’opportunità di far parte della B1 – dice Irene Amenta – penso sia fondamentale per la mia crescita sportiva e personale. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti, conoscere le mie nuove compagne ed iniziare questa nuova esperienza”.

Raduno il 29 agosto

Intanto è stato fissato per martedì 29 agosto il raduno per l’inizio della preparazione. Il campionato partirà l’8 di ottobre.

Il calendario del Volley Terrasini

La Fipav nei giorni scorsi ha diramato i calendario (ancora ufficiosi ma quasi definitivi, ndr) dei gironi della serie B1 femminile. La squadra palermitana è inserita nel girone E.

1a giornata (andata 7 ottobre, ritorno 11 febbraio)

Riposo

2a giornata (andata 15 ottobre, ritorno 18 febbraio)

Zero5 Castellana Grotte – Volley Terrasini

3a giornata (21 ottobre, 25 febbraio)

Seap Sigel Marsala Trapani – Volley Terrasini

4a giornata (29 ottobre, 2 marzo)

Volley Terrasini – Lu.Vo Barattoli Arzano

5a giornata (4 novembre, 10 marzo)

Volley Academy Wekondor Catania – Volley Terrasini

6a giornata (12 novembre, 17 marzo)

Volley Terrasini – Pallavolo Crotone

7a giornata (18 novembre, 24 marzo)

Pantaleo Podio Fasano – Volley Terrasini

8a giornata (26 novembre, 6 aprile)

Volley Terrasini – Farmacia Schultze Messina

9a giornata (2 dicembre, 14 aprile)

Rgstampa Vuturavolley Teramo – Volley Terrasini

10a giornata (10 dicembre, 20 aprile)

Volley Terrasini – Olimpia San Salvatore Benevento

11a giornata (16 dicembre, 28 aprile)

Hub Ambiente Teams Catania – Volley Terrasini

12a giornata (14 gennaio, 5 maggio)

Volley Terrasini – Vipostore Francavilla

13a giornata (20 gennaio, 12 maggio)

Tenaglia Altino Chieti – Volley Terrasini.