Ha la cirrosi epatica

Dramma per Fabian O’Neill, ex giocatore uruguaiano del Cagliari e della Juventus, oggi 46enne.

L’ex calciatore è stato ricoverato d’urgenza venerdì scorso, 26 giugno, in una clinica di Montevideo per cirrosi epatica, malattia – nel suo caso – associata all’alcolismo. A lanciare l’allarme l’allarme sulle sue condizioni è stata la figlia Martina al Pais.

Si è appreso che O’Neill avrebbe reagito bene alle cure e potrebbe essere dimesso nei giorni, tuttavia «il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol». L’ex centrocampista, inoltre, soffre anche di un’infezione alle vie urinarie. La figlia ha parlato di situazione «allarmante».

Tanti suoi amici, come l’ex compagno di squadra Zinedine Zidane, si sono offerti per sostenere i curi della riabilitazione. Il 46enne, tra l’altro, «ha bisogno di un trapianto» e «se non smette di bere non ce la farà», ha detto la figlia. O’Neill già nel 2016 era finito in ospedale per problemi epatici.

In Italia O’Neill ha giocato dal 1995 al 2002 con le maglie di Cagliari (120 presenze e 12 reti), Juventus (14 presenze) e Perugia (9 presenze e 1 goal). Ha anche giocato 19 partite con la maglia dell’Uruguay, mettendo a segno due reti. Si è ritirato nel 2003, prima di compiere 30 anni.

L’allenatore del Perugia Serse Cosmi lo definì tecnicamente come il più forte giocatore che avesse mai allenato, ma indicò anche che presentava una certa debolezza caratteriale.