Pallanuoto serie A1 maschile, le siciliane chiudono il 2022

Ortigia a Savona per giocarsi il terzo posto in un nuovo round di questa sfida infinita che in settimana ha vissuto una parentesi europea che ha premiato, in extremis e non senza recriminazioni, i liguri. Questo senza dubbio è il big match della decima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile che si disputerà domani.

La giornata, tuttavia, vede anche la trasferta del Telimar a Salerno a caccia di punti per l’Europa dopo il beffardo stop casalingo di sabato scorso col Trieste e la Nuoto Catania che riceve l’ostico Genova Quinto per fare passi in avanti verso la salvezza vista la classifica al momento deficitaria.

Ancora il Savona sulla strada dell’Ortigia

A volte il calendario può essere beffardo quanto il destino: dopo la sfida di mercoledì in Euro Cup, con la cocente eliminazione arrivata al termine di una prestazione maiuscola e di una vittoria convincente, l’Ortigia ritrova nuovamente il Savona.

Questa volta si tratta di campionato, non c’è in palio una qualificazione diretta, ma tre punti fondamentali nella corsa ai play off scudetto.

Le due squadre, infatti, sono appaiate al terzo posto in classifica, dietro la coppia indomabile formata da Recco (che ha una partita da recuperare) e Brescia.

Un big match, dunque, che l’Ortigia dovrà affrontare con la stessa lucidità e la stessa concentrazione che l’hanno portata a sfiorare una storica rimonta nel ritorno degli ottavi di coppa. L’amarezza dei giocatori per l’eliminazione, per tutto quello che è accaduto e di cui il Savona naturalmente non ha alcuna responsabilità, può trasformarsi in stimolo e voglia di riscatto.

Tutto dipenderà da come la squadra e il tecnico affronteranno queste ore e dall’approccio che avranno a un match importantissimo per la stagione dell’Ortigia, che cerca la vittoria esterna contro una diretta rivale. Ci sarà da fare i conti con il forte Savona di Angelini, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per il traguardo raggiunto. Inizio alle 14.30, diretta streaming sulla pagina facebook del Savona.

Ferrero “Periodo migliore per affrontare questo match”

Alla vigilia, Filippo Ferrero, rientrato, dopo un mese di stop, proprio nella sfortunata partita di Euro Cup, parla delle motivazioni della squadra prima di questo ultimo impegno del 2022. “Credo che sia una fortuna che questa partita arrivi adesso, perché ci permette di andare avanti. Abbiamo questa occasione subito e dobbiamo sfruttarla. Mercoledì abbiamo vinto e non è bastato, il campo ha detto che abbiamo vinto di 4 e all’andata abbiamo perso di 5. Quindi, il Savona è stato più bravo di noi nell’arco delle due partite e ha passato il turno. Punto. Le polemiche possiamo lasciarle ai tifosi, noi dobbiamo concentrarci solo sulla partita, che è ciò per cui lavoriamo e giochiamo”.

Ferrero prosegue: “A me piace giocare, non parlare e spero che il messaggio sia chiaro. Come squadra ci siamo compattati, sappiamo che dobbiamo essere forti. Quel che è successo è successo. Certo è brutto che non si possa fare nulla per rimediare, però, proprio per questo dobbiamo andare avanti, guardare al futuro e non al passato, pensare alla prossima partita, ai nostri obiettivi, che sono importanti. La squadra ha fatto tesoro delle esperienze passate e quello che abbiamo imparato dagli scorsi anni, dalle disavventure che ci sono capitate, è di non guardare mai indietro. Rimbocchiamoci le maniche e facciamo, nel presente, il meglio che possiamo”.

“Match che vale buona fetta di stagione per l’Ortigia”

Il giovane talento biancoverde spiega il tipo di partita che attende l’Ortigia e come va affrontata: “Domani abbiamo una partita che può valere una bella fetta della stagione. Avendo perso uno scontro diretto con il Trieste, secondo me, quella di domani sarà una gara decisiva. Dovremo scendere in acqua per vincere, con la consapevolezza che in coppa abbiamo fatto una grande partita ma anche che abbiamo commesso tanti errori individuali nell’arco dei quattro tempi, così come li hanno fatti anche loro”.

Ed inoltre: “La squadra che limerà di più questi errori, avrà più possibilità di vincere. Loro hanno un modo di giocare molto fisico, fanno molto pressing, e credo che in campo italiano troveranno un metro arbitrale meno fiscale di quello europeo, quindi il match potrebbe mettersi più sui binari dell’aggressività e delle mani addosso, cosa che potrebbe sfavorirci. Per questo dobbiamo farci trovare pronti dal punto di vista fisico e dell’aggressività”.

Vidovic “Possiamo mettere da parte questo brutto momento”

Anche l’attaccante Stefan Vidovic, a segno 4 volte mercoledì scorso, riparte dalla gara di coppa per analizzare quella di domani in campionato: “Ci tengo a dire che mercoledì abbiamo vinto contro una grande avversaria. Complimenti al Savona, per la qualità della squadra e del gioco. Abbiamo fatto davvero una grande partita. Non voglio parlare di quello che è successo alla fine, perché è talmente assurdo che non c’è nulla da dire. Per fortuna si gioca già domani, così possiamo mettere da parte questo brutto momento. Siamo sportivi, siamo professionisti, atleti seri e dobbiamo trovare la concentrazione per la partita di domani, che è molto importante per il campionato. La stagione non è finita, abbiamo campionato e coppa Italia da giocare. Penso che questa squadra abbia tanta qualità e tanto talento e che possa fare ancora meglio”.

E conclude: “L’attaccante montenegrino rivolge poi un pensiero ai tifosi e alla città: “Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti a Catania a sostenerci. Penso che questa squadra meriterebbe molto più supporto dalla città, ma io ringrazio tutti quelli che ci seguono sempre, anche sui social. Adesso testa alta, continuiamo a lavorare e a giocare. Siamo professionisti e questo è il nostro lavoro. Siamo tristi certo, è un momento brutto, ma è lo sport e non la guerra. Un giorno sei su di morale, un giorno sei triste, ma devi sempre andare avanti e credere nel lavoro. Penso che abbiamo le capacità per riuscire in questo”.

Telimar a Salerno per continuare a volare alto

Ultimo appuntamento di campionato del 2022 per il Telimar che sarà impegnato a Salerno prima della pausa invernale. Alla piscina Simone Vitale, domani, sabato 17 dicembre, fischio d’inizio alle ore 14,30. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Fabio Brasiliano e Arnaldo Petronilli. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Rari Nantes Nuoto Salerno Piscina Nicodemi.

I siciliani si presentano all’appuntamento dopo la sconfitta befferda rimediata in casa sabato scorso contro la forte Pallanuoto Trieste, sempre più lanciata verso il terzo posto in classifica. Tre punti persi, ma diverse sensazioni positive per l’allenatore Marco Baldineti, che ha visto “tanta grinta, tanta determinazione e voglia di far bene. Deve essere sempre così contro squadre che sulla carta sono più forti. Il nervosismo è stato causato più che altro dal tipo di arbitraggio. Abbiamo perso a metà secondo tempo Irving, all’inizio del terzo Giorgetti e Occhione in modo rocambolesco. È chiaro che così diventa difficile”.

Non ci sarà Irving per squalifica

Così come sarà difficile fare a meno domani di Irving, fermo a quota 25 gol nella classifica marcatori. Lo statunitense al suo secondo anno al Telimar, infatti, sarà assente per squalifica, dopo l’espulsione per gioco violento contro Trieste. Altro assente illustre è sempre il vice capitano Di Patti, che si è infortunato ad una mano nella sfida con il Quinto: “Un uomo importante ai due metri sia in attacco che in difesa come lui – sottolinea il tecnico ligure – sarebbe stato utile anche contro i friulani. Ma dovremo fare a meno di lui almeno fino al rientro dalla pausa natalizia”.

Quanto alla crescita del gruppo, Baldineti è “soddisfatto. Abbiamo trovato un po’ di equilibrio, anche se c’è ancora tanto da fare su alcune dinamiche di gioco. Peccato che partite come quelle con l’Ortigia siano capitate all’inizio di questo percorso. La partita di domani – dice – è una storia diversa. La trasferta lì è sempre tosta. E la Rari Nantes Salerno quest’anno si è rinforzata, prendendo tra gli altri Gallo, Bertoli e Barroso. Sicuramente una squadra molto temibile. Non ci aiutano le assenze di Di Patti e Irving, ma cercheremo di chiudere il 2022 nel modo giusto. Alla fine della stagione vogliamo entrare nei play-off per poi giocarci le nostre chance per un posto in Europa. Il bilancio, almeno fino alla vigilia di questa decima giornata, è assolutamente positivo. Siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Nuoto Catania a caccia di punti pesanti col Genova

Dopo la sconfitta di sabato scorso a Bologna, la Nuoto Catania dovrà affrontare alla piscina Scuderi il Quinto nell’ultima partita di quest’ anno con inizio alle 15. Con diretta streaming a partire dalle 15 sulla pagina facebook Nuoto Catania.

Alla vigilia del match il tecnico Giuseppe Dato ha sottolineato: “Sabato contro il Quinto abbiamo la necessità di invertire la rotta, dando tutto sul campo. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte ma abbiamo l’obbligo di cercare il risultato. La settimana non è stata ideale per infortuni e malanni di stagione, comunque sia ci faremo trovare pronti”.

Queste le parole del difensore Valerio Nicolosi: “Siamo ancora arrabbiati per la partita dello scorso sabato e vogliamo fare bene. Il Quinto è una formazione ostica con esperienza, organizzazione e con grandi individualità. Noi siamo pronti e in casa daremo tutto”.

Il decimo turno, Ortigia a Savona per il big match

Il palinsesto della decima giornata di andata prevede questi scontri:

Salerno – Telimar

Rari Nantes Savona – Ortigia

Nuoto Catania – Genova Quinto

Pro Recco – Bogliasco

Brescia – Anzio

Nuoto Roma – Posillipo

Trieste – De Akker Team Bologna

La classifica, Ortigia terzo, Telimar insegue, Catania penultimo

Questa la classifica dopo nove giornate. Pro Recco * e Brescia 24 punti; Ortigia, Trieste e Savona 21; Telimar 18, Genova Quinto 12; Salerno 10; Anzio 8; De Akker Team Bologna 7; Nuoto Roma 6; Catania e Bogliasco 4; Posillipo * 3.