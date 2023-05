Pallanuoto maschile, mercoledì 3 maggio alle 20.30 la semifinale di andata

Contro il recente passato per ripetere l’impresa in Coppa Italia di inizio marzo. L’Ortigia ci prova ancora e con questo spirito battagliero va a Brescia per la semifinale di andata dei play off scudetto di pallanuoto maschile.

La partita si gioca mercoledì 3 maggio alle 20.30 a Brescia con diretta streaming sulla pagina Facebook del club lombardo. I biancoverdi, terzi in campionato, sfidano la compagine allenata dal tecnico Bovo, seconda al termine della regular season e in testa al proprio girone di Champions League.

Ostacolo durissimo per l’Ortigia

Si tratta di un ostacolo durissimo per Napolitano e compagni che dovranno entrare in vasca concentrati, consapevoli e con la voglia di giocarsela fino alla fine. La semifinale di Coppa Italia vinta, fiore all’occhiello della stagione dell’Ortigia, è ormai un ricordo. Così come lo è l’ultima gara di campionato nella quale le due squadre si sono affrontate poco più di due settimane fa.

Tutto cancellato, si riparte da zero, dal presente, da un match tra due formazioni che si sfidano per la quarta volta in stagione.

Gli uomini di Bovo, che stanno disputando una Champions perfetta e che, insieme al Recco, sono i favoriti per la vittoria dello scudetto, hanno vinto due volte, mentre l’Ortigia una. I biancoverdi di Piccardo sognano di fare l’impresa e vincere per pareggiare i conti e giocarsi poi l’accesso in finale davanti al proprio pubblico. Sarà molto difficile, ma questa Ortigia ha dimostrato di essere maturata e, quando sta bene in acqua, di potersi misurare contro qualsiasi avversario.

Tempesti “A Brescia senza nessun timore reverenziale”

Alla vigilia, Stefano Tempesti, portiere e vicecapitano dell’Ortigia, racconta con quale spirito il gruppo si sta avvicinando a questa importante sfida. Un periodo di avvicinamento a questa delicata sfida non perfetto a causa dei problemi (ancora acqua fresca) che affliggono l’impianto siracusano.

“Arriviamo a questo appuntamento molto arrabbiati – sottolinea l’estremo difensore biancoverde – perché nelle scorse settimane abbiamo avuto ancora problemi e siamo stati costretti a fare allenamenti spostandoci e macinando chilometri. Nonostante questo, però, grazie a un grande gruppo e a un grande allenatore, arriveremo molto preparati e determinati, senza alcun timore reverenziale”.

Il portiere continua nel suo racconto “Non andremo certo a Brescia con l’obiettivo di fare una bella figura, ma per giocare al meglio e mettere il più possibile in difficoltà un avversario che in Champions è in testa e ha battuto le squadre più forti del mondo. Massimo rispetto per loro, ma non partiamo con l’idea di limitare i danni o di farci applaudire per averci provato. Questo è un errore che commettono in tanti e che abbiamo commesso anche noi in passato, cioè quello di elogiare troppo i campioni e accontentarsi di perdere con il minimo scarto. Quest’anno abbiamo fatto un cambio di mentalità e si è visto sia in Coppa Italia sia in altre partite. Domani, quindi, si va a Brescia per fare la nostra parte da protagonisti”.

“Avversari non si aspettano Ortigia remissiva, sarà battaglia”

Una mentalità diversa, un segno di crescita della squadra, che però aumenta le responsabilità: “Il rovescio della medaglia – continua Tempesti – è che anche gli avversari non si aspettano più una squadra remissiva, che si accontenta della bella figura e di una sconfitta onorevole con pochi gol di scarto. Tutti adesso sanno che l’Ortigia vuol provare a vincere e a fare la storia. Così anche una delle squadre più forti al mondo, come il Brescia, ci affronterà come una diretta avversaria, da competitor, sapendo che siamo una squadra che vuol farle lo sgambetto”.

Stefano Tempesti continua a parlare dell’avversario: “Saranno determinati, avranno voglia di metterci sotto sin dall’inizio per ripristinare quel divario che c’era fino a qualche tempo fa e farci capire che non dobbiamo nemmeno pensare di voler arrivare a una finale scudetto. Sarà un bellissimo spettacolo fra due grandi squadre, una consapevole di dover vincere per forza e un’altra che ha voglia di cambiare il corso della storia”.

Vidovic “Vogliamo dimostrare di avere qualità”

A 24 ore dalla gara, parla anche Stefan Vidovic, che invita tutti a mettere da parte quanto di buono fatto in questa stagione e a concentrarsi solo su questa sfida: “Aver chiuso al 3° posto e aver centrato il record di punti è un grande risultato. Sono orgoglioso e felice per questo, ma adesso dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo”.

Vidovic prosegue: “Ora inizia la parte più bella della stagione e dobbiamo pensare solo al Brescia, che è una delle migliori squadre in Europa. Loro giocano una pallanuoto moderna, tengono il ritmo alto, si muovono molto. L’aggressività è la loro caratteristica più importante e su quella basano tutto il resto. Noi, malgrado i problemi che abbiamo avuto durante l’anno e che abbiamo dovuto affrontare nuovamente nell’ultimo periodo, ci siamo comunque allenati bene e siamo pronti per disputare questi play off. Ci vogliamo godere queste sfide contro il Brescia perché con i nostri risultati ci siamo meritati di giocare le semifinali scudetto e vogliamo dimostrare di avere qualità e di potercela giocare con tutti fino alla fine”.