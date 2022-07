Serie B, il match si gioca alle 18 contro una candidata per la serie A

È tempo di scendere nuovamente in campo per il Palermo. Dopo il test di domenica scorsa col San Ciro e Giorgio a Marineo, terminato con una netta affermazione per 12-0, i rosanero sono di scena a Rovetta ospiti del Pisa per la seconda amichevole pre-campionato. Il match si gioca questo pomeriggio alle 18 a Rovetta, una località vicino a Bergamo dove i nerazzurri allenati da Rolando Maran nel quale gioca l’ex rosa Lorenzo Lucca.

Un impegno, senza dubbio, decisamente più probante che darà sicuramente qualche indicazione concreta – per quanto possibile visto che si tratta pur sempre di un’amichevole – al tecnico Silvio Baldini.

I toscani hanno perso il treno della serie A perdendo la finalissima dei play off col Monza e stanno allestendo una squadra per lottare ai vertici e conquistare la massima serie che manca loro da oltre trent’anni. Ed il club nerazzurro vuole recitare un ruolo da protagonista anche per la prossima serie B.

Test di spessore in vista dell’esordio stagionale previsto per il 31 luglio nel preliminare di Coppa Italia che si giocherà al Barbera con la Reggiana e del campionato di serie B che scatterà il 13 agosto con l’impegno casalingo contro il Perugia.

Palermo a Rovetta senza sette giocatori

Per l’amichevole col Pisa, Silvio Baldini dovrà fare a meno di sette giocatori che non sono partiti. Damiani, Accardi, Luperini, Soleri, Crivello, Peretti e Pigliacelli. Quest’ultimo deve ancora formalizzare le pratiche per il tesseramento ed essere formalmente in rosanero.

Damiani, Accardi, Luperini, Peretti e Soleri stanno effettuando lavoro differenziato. Influenza per Luperini.

Felici rescinde e torna a Lecce

Oltre a queste assenze si aggiunge quella di Mattia Felici che ha lasciato il gruppo per rientrare a Lecce dopo la rescissione del contratto.

L’esterno di attacco torna quindi nel club salentino neopromosso in serie A che detiene il suo cartellino. Felici era arrivato a Palermo a gennaio, col mercato di riparazione, con un prestito fino a giugno 2023 con la formula di riscatto per i rosanero e controriscatto per il Lecce.

Felici, che era giunto in rosanero la prima volta nella stagione della rinascita in serie D, non aveva impressionato. In questa seconda esperienza col Palermo ha realizzato una sola rete, il 2-0 al Monterosi il 30 gennaio scorso, esordio casalingo del tecnico Baldini. L’ultima presenza in campo il 3 aprile col Picerno, con appena due minuti giocati. Felici non ha giocato durante i play off di C.

La sua partenza non cambierà l’assetto della rosa: Felici è un classe 2001, quindi un Under 23 che non incide sulla lista. Il regolamento prevede un limite di 18 calciatori Over 23. La dirigenza del Palermo dovrà continuare a lavorare sul mercato in uscita, ovvero sulle cessioni, per puntellare la rosa in vista della prossima serie B che è sempre più vicina.

La probabile formazione, si rivede Brunori

La formazione per l’amichevole col Pisa dovrebbe essere questa (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Silipo, Fella; Brunori.

Quest’ultimo, presentato ad inizio settimana, non era sceso in campo a Marineo. Prima per il bomber rosanero (29 gol la scorsa stagione con i rosanero) dopo l’approdo definitivo al club di viale del Fante al termine di una lunga trattativa con la Juventus che ne deteneva il cartellino.

Anticipi e posticipi delle prime tre giornate, Palermo anticipa a Bari

Dopo aver ufficializzato la griglia del calendario del campionato cadetto, lo scorso 15 luglio a Reggio Calabria, la Lega di serie B ha reso noto gli anticipi e posticipi, nonché gli orari, delle prime tre giornate.

Come è noto i rosa debutteranno col Perugia sabato 13 agosto alle 20.45 Il 19 agosto, allo stesso orario, il Palermo giocherà al San Nicola di Bari in anticipo. L’ultimo impegno di agosto sarà con l’Ascoli, sabato 27 luglio sempre alle 20.45.

Cortinovis più lontano da Palermo, va verso Verona

Si allontana la pista Cortinovis per il Palermo. L’Hellas Verona avrebbe sorpassato il club siciliano nella trattativa per l’arrivo del giovane trequartista dell’Atalanta. Il trequartista nato nel 2001, dopo il prestito con la Reggina, starebbe quindi per andare in serie A con la formazione scaligera.