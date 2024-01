Serie B, la squadra di Eugenio Corini ritrova il sesto posto

Una doppietta di Edoardo Soleri nel finale manda il Palermo in orbita e permette ai rosanero di battere 4-2 il Modena nella ventunesima giornata del campionato di serie B. I rosanero riscattano la brutta prestazione di Cittadella e con i tre punti conquistati si riprendono il sesto posto operando il nuovo sorpasso sul Catanzaro, prossimo avversario dei siciliani, sconfitto a Piacenza dalla Feralpisalò.

La classifica dice Palermo a quota 35 punti che riduce a quattro lunghezze le distanze dal Como, secondo, e tre Cremonese e Venezia e ad una dal Cittadella. Turno favorevolissimo, quindi, per i rosa che sfruttano risultati altalenanti delle dirette avversarie. Delle prime otto vincono soltanto il Parma nell’anticipo e la Cremonese a La Spezia.

Ma continua la riflessione: rosa bene in attacco con altre 4 reti in casa realizzate sono 16 nelle ultime sei partite ma male, malissimo, in difesa. I rosa nelle stesse partite hanno subito qualcosa come 14 gol: 3-3 a Parma, 3-2 col Pisa, 3-3 a Como, 3-2 Cremonese, 2-0 a Cittadella e 4-2 col Modena. Servono ritocchi per poter sognare in grande anche perché gli infortuni non lasciano tregua.

Sfida difficile, contro un avversaria che nonostante il periodo non esattamente positivo navigava ai margini della zona play off. I tre punti conquistati dai rosanero che però si confermano bestia nera dei Canarini: ultime 4 partite in serie B e 4 vittorie per la squadra di Eugenio Corini.

Il Palermo la sblocca subito con Segre, bravo di testa su cross di esterno di Henderson. Poi i rosa non spingono sull’acceleratore ed il Modena pareggia con Gliozzi che mette in evidenza ancora una volta le mancanze difensive dei siciliani. Brunori però non ci sta e raddoppia subito dopo al 34′ sfruttando il fisico.

In avvio di ripresa, al 60′ Abiuso sfrutta una corta respinta di Pigliacelli e trova il pari. Sembra un incubo anche perché gli ospiti sfiorano il 3-2. Nel finale, all’88’ ed all’ultimo minuto di recupero Soleri trova due zampate vincenti che permetto ai rosa di tornare a sorridere. Ma bene anche Segre autore del primo gol ma anche di giocate interessanti come l’assist per Soleri per il momentaneo 3-2. Insomma, Soleri uomo copertina, Segre senatore del centrocampo.

Segre porta in vantaggio il Palermo

Inizio lento poi al 6′ ammonizione Ponsi per fallo su Lund. Nell’azione successiva il Palermo passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Jacopo Segre, alla quinta segnatura in campionato, che sfrutta al meglio un ottimo cross di Henederson. L’azione parte da un’apertura di Insigne sul lato destro che cambia il gioco in favore dello scozzese che poi serve l’assist vincente.

I rosanero non affondano

Il Palermo non affonda col Modena che sembrava già in netta difficoltà ed i Canarini prendono coraggio. Al 14′ Gliozzi di testa su azione di calcio d’angolo va alto sulla traversa. Nel frattempo piove ed il Palermo ci prova con una botta di Henderson da fuori area con palla ancora una volta alta.

Il Modena pareggia

Soffre il Modena ma il Palermo agisce in ripartenza. Tremolada è costretto a fermare Segre con le cattive e viene ammonito al 22′. I Canarini pressano ma i rosanero si difendono bene. Filtrante di Gerli per Tremolada. L’ex Brescia serve in area Gliozzi. L’attaccante prova a girarsi ma Ceccaroni copre bene ed il suo tiro esce debolmente sul fondo.

Ma è il preludio del pareggio emiliano. Poco dopo la mezz’ora, sfrutta una iniziativa di Ponsi – lasciato colpevolmente solo da Lund – sulla sinistra e crossa al centro trovando Gliozzi nel cuore dell’area di rigore rosanero puntuale nell’inserimento di testa

Brunori torna al gol, rosa ancora avanti

Ma la “paura” per i padroni dura poco. Al 34 Palermo nuovamente in vantaggio. Lancio in profondità per Brunori che lavora di forza liberandosi di Pergreffi e si libera per il diagonale che non lascia scampo a Gagno. Per il numero 9 rosanero è l’ottavo sigillo in campionato.

Forcing ospite, ammonito Brunori

Nel finale del primo tempo il Modena va a caccia del pareggio e fa forcing. I pericoli arrivano da calci d’angolo di Tremolada. Al 44′ un suo corner è decisamente insidioso e Pigliacelli deve smanacciare in angolo per evitare il gol direttamente dalla bandierina o l’eventuale colpo di testa avversaria. L’estremo difensore sembrava scavalcato dalla sfera ma è stato abile a togliere letteralmente le castagne dal fuoco.

Il Palermo potrebbe colpire ma Brunori non riesce ad approfittare di una difesa ospite un po’ troppo larga ed Insigne subito dopo prova una conclusione spettacolare venendo anticipato.

Nei 4 minuti di recupero le ultime note: Brunori protesta troppo e viene ammonito. Il capitano era diffidato e salterà la partita di venerdì 26 gennaio a Catanzaro, anticipo della 23ma giornata.

Subito dopo ancora un corner di Tremolada mette in difficoltà la difesa rosanero: puntuale arriva Zaro di testa ma la conclusione è angolata ed esce sul fondo.

Inizia la ripresa, cambio Modena

Ad inizio ripresa il tecnico Bianco manda in campo Strizzolo al posto di Magnino. L’attaccante emiliano segnò le due reti nell’ultimo scontro diretto tra i rosa ed i Canarini finito 5-2 per i siciliani lo scorso 17 marzo.

Insigne ed Henderson escono

Corini al 53′ effettua i primi due cambi. Entrano Vasic e Di Mariano per Insigne (opaca la sua prestazione) ed Henderson autore di una buona prova sugellata dall’assist per il momentaneo 1-0 di Segre in avvio di partita.

Ancora cambi per gli ospiti ed Abusio pareggia

Tremolada, Ponsi e Gliozzi entrano Bozhanaj, Riccio e Abusio. Bianco rivoluziona la squadra al 57′. Ed è il preludio del gol. Al 60′ arriva il pareggio ospite. Punizione dalla trequarti, Battistella incorna ed impegna severamente Pigliacelli che respinge ma la sfera giunge morbida ad Abiuso che appoggia con lo specchio della porta sguarnito.

Battistella dalla distanza crea pericoli

La sfida rimane aperta a combattuta ma è il Modena a creare più pericoli e ad andare vicino al 3-2. Al 71′ Battistella ci prova dalla media distanza con una conclusione da posizione defilata impegna ancora una volta severamente Pigliacelli sfruttando anche il terreno reso viscido dalla pioggia costante. La sfera viene infatti ribattuta corta dall’estremo difensore rosanero che sembra favorire ancora una volta la ribattuta avversaria. Nedelcearu sventa.

Soleri e Aurelio nella mischia, traversa di Vasic

Al 73′ Corini fa un altro doppio cambio: fuori Di Francesco e Lund per Soleri e Aurelio. E, 5 minuti dopo, Bianco si gioca l’ultima sostituzione: Palumbo al posto di Manconi.

Poi rosanero pericolosi: Vasic che con un colpo di testa scavalca Gagno ma la sfera colpisce la parte alta della traversa. Azione nata da una rimessa laterale di Aurelio ed un cross di Segre, migliore dei suoi. Per il giovanissimo centrocampista serbo è il secondo legno stagionale dopo quello colpito nella sfida inaugurale a Bari al 2′ di quella sfida.

Brunori esce per Mancuso

Ultimo cambio per Corini: Brunori esce per Mancuso all’83’. Quest’ultimo aveva chiuso il match dell’andata firmando lo 0-2 nel recupero. Il tecnico rosanero spera in un revival.

Palermo vicino al 3-2

Rosanero vicini al 3-2. Cross di Ceccaroni, Soleri allunga palla per Nedelcearu che di testa impegna Gagno, la sfera respinta rimane a pochi passi dalla linea di porta, sta per intervenire Mancuso ma la difesa spazza al termine di un’azione confusa.

Soleri segna a due minuti dal 90′

Ma il Palermo trova ugualmente il 3-2. All’88’ Segre illumina con un lancio che taglia tutta la difesa modenese e sfrutta perfettamente l’inserimento micidiale di Soleri che in mezzo a due difensori riceve palla ed in scivolata anticipa Gagno in uscita avventata, la conclusione del numero 27 rosanero lo supera e la sfera entra lentamente in porta vanificando il disperato tentativo di recupero di un difensore in scivolata. Per Soleri, che voci di mercato vorrebbero allontanarsi dal capoluogo siciliano, è la seconda rete in campionato dopo quella di inizio stagione a Reggio Emilia.

Abiuso sfiora la doppietta ed il 3-3

L’arbitro concede 5 minuti di recupero. Il Modena non è domo e cerca il pari. Al 94′ azione sulla sinistra di Bozhanaj che mette al centro per Abiuso, bravo nel colpo di testa andato fuori di poco con Pigliacelli proteso in tuffo.

Soleri Segna ancora ed è 4-2

Subito dopo contropiede Palermo, Segre per Mancuso che serve Soleri che appoggia a porta vuota. L’arbitro annulla per fuorigioco a causa di una possibile posizione di fuorigioco di Mancuso che serve l’assist a Soleri. Il direttore di gara poi rivede al Var e convalida. Doppietta per il numero 27 e partita chiusa.

Palermo-Modena, il tabellino

Palermo-Modena 4-2

Palermo: Pigliacelli, Graves (dal 73′ Aurelio) , Nedelcearu, Ceccaroni, Lund, Henderson (dal 53′ Vasic), Gomes, Segre, Insigne (dal 53′ Di Mariano), Di Francesco (dal 73′ Soleri), Brunori (dall’83’ Mancuso). Allenatore Corini. A disposizione: Aurelio, Buttaro, Coulibaly, Kanuric, Mateju, Nespola, Ranocchia, Soleri, Valente.

Modena: Gagno, Corrado, Pergreffi, Zaro, Ponsi (dal 57 Riccio), Battistella, Gerli, Magnino (dal 46′ Strizzolo), Manconi (dal 78′ Palumbo), Tremolada (dal 57′ Abiuso), Gliozzi (dal 57′ Bozhanaj). Allenatore Bianco. A disposizione: Cauz, Cotali, Falcinelli, Mondele, Seculin, Vandelli, Vukusic.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti : Prenna (Molfetta) – Politi (Lecce). Quarto uomo: Luongo (Napoli). Var: Chiffi (Padova).

Avar: Miele (Nola).

Reti: all’8′ Segre, al 31′ Gliozzi, al 34′ Brunori, al 60′ Abusio, all’88’ Soleri ed al 90+5′

Note. Titoli emessi 17.248 (quota abbonati 12.603; biglietti venduti 4.645). Ammoniti Ponsi (Modena), Tremolada (Modena), Brunori (Palermo), Strizzolo (Modena), Abiuso (Modena).

Recuperi: 4′ e 5+2