Serie B, parla il Ceo del City Football Group

Il City Football Group ha grandi progetti per il Palermo. Parola di Ferran Soriano, Ceo della holding internazionale che detiene 12 squadre in tutto il mondo e che dallo scorso 4 luglio ha, ufficialmente, l’80% del pacchetto azionario del club di viale del Fante.

Soriano ne parla nella relazione annuale del Manchester City, club di punta della galassia della holding internazionale fondata nel 2013, relativa al 2022. Un documento lungo 106 pagine nel quale il club rosanero è stato nominato in questa introduzione.

“Quando il City Football Group è stato fondato nel 2013 – afferma Soriano a pagina 7 della relazione – avevamo l’obiettivo di realizzare quello stile eccitante e offensivo del ‘bel calcio’, e sviluppare i migliori talenti calcistici a livello globale. Siamo davvero felici dei nostri progressi finora. Nelle ultime cinque stagioni abbiamo vinto la massima lega in sei paesi (Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, India, Australia e Bolivia), abbiamo ottenuto la promozione con tre squadre nei massimi campionati in Spagna, Francia e Uruguay e abbiamo vinto un totale di 23 trofei”.

“Per il Palermo abbiamo grandi progetti”

“Abbiamo giocatori entusiasmanti e allenatori di talento di molte nazionalità che si spostano tra le nostre squadre – prosegue il Ce del City Group – condividendo la passione per il calcio che giochiamo e la nostra metodologia. Quello che era iniziato come un sogno, adesso è una sfida realtà. E non stiamo fermi: cerchiamo ancora nuove opportunità. Nel luglio 2022, abbiamo accolto nel gruppo la squadra italiana del Palermo Fc, un grande club storico, per il quale abbiamo in mente grandi progetti”.

La vicinanza a Corini nei momenti bui

Al momento non è dato sapere quali siano i grandi progetti. Le parole di Soriano nel lungo documento della holding confermano quanto più volte ribadito in più circostanze. Il City Football Group ha continui rapporti con la squadra. Si ricorderà certamente a settembre il mini-ritiro di quattro giorni all’Etihad Campus. Mentre nei momenti bui, quelli delle cinque partite senza successo, alcuni rappresentanti del board del City Group sono arrivati in città per stare vicino a Corini ed alla squadra. Si ricordano le visitaedi Gigliani prima della sfida col Pisa e di Marwood durante la preparazione della trasferta, vittoriosa, di Modena.

Più volte, inoltre, è stata ribadita la fiducia al tecnico Eugenio Corini ed al progetto a lungo termine. Una prima parte di questa scommessa che sembra essere vinta se si considera che gli obiettivi della proprietà e del club dichiarati sono quelli di mantenere la categoria.