Nove goal in venti partite. Questo il bottino di Lorenzo Lucca con la maglia del Palermo, ieri protagonista del successo – si spera – scacciacrisi con il Bisceglie. Il 20enne di Moncalieri, ex del Torino, ha infatti siglato una doppietta, completando, insieme a Gregorio Luperini, la rimonta dopo la rete iniziale di Daniele Rocco.

Al Renzo Barbera, poi, un altro protagonista è stato il 39enne (Super) Mario Santana che ha dato alla squadra ciò che deve: classe, geometria ed esperienza, visto che ne ha da vendere.

La vittoria dei RosaNero mancava dal 9 febbraio, ovvero dalla trasferta di Cava de’ Tirreni, tra l’altro maturata al fotofinish. Ed è arrivata dopo una settimana in cui si è naturalmente molto parlato della vendita della società da parte di Daniela Mirri in caso di un sincero interesse da parte di altri, palesando le difficoltà economiche del club all’interno di uno scenario calcistico italiano condizionato dal Covid-19.

E la classifica? Racconta che il Palermo all’8° post con 30 punti. Juve Stabia agguantata dopo lo scivolone interno con il forte Avellino. L’obiettivo massimo/minimo dei play-off resta alla portata dei siciliani. Certo, sarebbe fondamentale puntare al quarto posto per avere una buona posizione nella griglia degli spareggi ma, si sa, l’obiettivo dichiarato dell’attuale società non è la promozione in questa stagione – oggettivamente difficile – ma nella prossima (lo ha detto l’A.D. Rinaldo Sagramola poco prima dell’inizio del campionato, presentando Roberto Boscaglia che, infatti, ha firmato un biennale).

Prossimo appuntamente in Campania, a Torre Annunziata, con la Turris, 12ª in classifica con una partita in meno rispetto al Palermo (oggi il match con il Monopoli). Obiettivo: continuità.

Foto: Palermo F.C.