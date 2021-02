Le parole del numero uno del club di viale del Fante

Il Palermo F.C. è in vendita.

è in vendita. Dario Mirri non ha smentito l’indiscrezione pubblicata sul Corriere dello Sport.

non ha smentito l’indiscrezione pubblicata sul Corriere dello Sport. «Non sarò mai un limite alla crescita e allo sviluppo del Palermo Calcio».

«Al momento stiamo cercando qualcuno che subentri a Di Piazza. Allo stesso tempo, però, se dovessimo trovare un soggetto valido e accreditato che abbia sia la forze che le capacità di rafforzare il Palermo, allora saremmo ben pronti a valutare eventuali sviluppi».

Così il presidente del Palermo F.C., Dario Mirri, a proposito delle notizie di stampa sulla messa in vendita del club rosanero, come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi.

«A quel punto – ha aggiunto Mirri – sarei ben disposto ad ascoltare e a sedermi a trattare. L’ho detto al momento della vittoria del bando e sono pronto a ribadirlo tutt’ora ai tifosi. Dario Mirri non sarà mai un limite alla crescita e allo sviluppo del Palermo Calcio. Voglio un grande Palermo, con o senza Mirri».

Il Palermo avrebbe fissato anche il prezzo per il rilevamento della società siciliana: 15 milioni di euro per l’acquisizione del club e 4 milioni per la gestione pubblicitaria. Il mandato è stato dato alla società Pricewater Coopers affinché trovi qualcuno interessato al 100% delle azioni (quindi, non solo a quelle di Di Piazza).