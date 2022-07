Brunori e Pigliacelli più vicini al Palermo, mancherebbe l’ufficialità

Edoardo Ullo di

13/07/2022

Matteo Brunori e Mirko Pigliacelli sarebbero più vicini al Palermo. La fumata bianca per il ritorno dell’attaccante e l’arrivo del portiere potrebbe arrivare nelle prossime ore. Sarebbe una questione di nero su bianco. Così come il rinnovo di Roberto Floriano, preannunciato due giorni fa dal tecnico Silvio Baldini durante il primo incontro con la stampa della stagione 2022-23.

Palermo-Brunori verso lo sprint finale

Negli ultimi giorni la trattativa per l’arrivo definitivo in rosanero di Brunori si è velocizzata dopo un breve periodo di stallo ed un lungo tira e molla tra Palermo e Juventus che ne detiene il cartellino.

La volontà dell’attaccante italo-brasiliano che nell’ultima stagione è stato il re dei bomber della serie C con 29 reti (18 nel girone di ritorno, 4 nei play off) ed ha trascinato l’Undici di Baldini verso la serie B è stata sempre chiara: priorità ai rosanero.

E nelle ultime ore sembra che la differenza tra domanda (5 milioni richiesti dalla Juventus che vuole monetizzare la strepitosa annata del suo tesserato) e offerta (vicina ai 3.5 milioni più bonus) non sia più un ostacolo così insormontabile.

Il futuro di Brunori potrebbe continuare con la maglia del Palermo anche in prospettiva. L’avvento del City Group, infatti, può senza dubbio permettere diversi ragionamenti in prospettiva ed anche di un approdo in serie A in tempi non troppo lunghi.

L’attaccante classe ’94 sembra avere trovato a Palermo quella costanza di rendimento e maturità calcistica che potrebbero farlo crescere ulteriormente. E Baldini potrebbe essere l’allenatore giusto per esaltare le sue doti. Un saggio lo abbiamo avuto nel finale di stagione.

I tifosi del Palermo, inoltre, lo adorano. Ci sarebbe l’intesa, quindi, per far approdare Brunori in rosanero a titolo definitivo fino al 2026. Sarebbe un colpo importante per il direttore sportivo Renzo Castagnini che confermerebbe uno dei protagonisti assoluti della promozione in serie B dopo aver già confezionato rinnovi di diversi attori di prim’ordine della cavalcata vincente dei play off.

Per Brunori mancherebbe soltanto l’iter burocratico per ufficializzare questo matrimonio. I compagni, che oggi iniziano il terzo giorno di allenamenti pre-campionato, lo attendono a braccia aperte. Il pubblico scalpita e potrebbe anche, col suo ritorno a titolo definitivo, dare uno sprint alla campagna abbonamenti.

A tal proposito, la prima fase della campagna abbonamenti si chiuderà il 24 luglio ed è dedicata al diritto di prelazione riservata a chi ha sottoscritto una tessera nella stagione della ripartenza in serie D (2019-20) ed a chi si è abbonato nella scorsa stagione. Dal 27 luglio inizierà la vendita libera.

Pigliacelli si avvicina alla porta del Palermo

C’è un’altra trattativa che in questi giorni sembra vicina al traguardo e riguarda quella per l’arrivo del portiere Mirko Pigliacelli. Sarebbe il primo volto nuovo per la prossima stagione che vede il Palermo recitare il ruolo della matricola nel torneo cadetto.

L’estremo difensore, classe ’93, è tesserato nell’Università di Craiova dalla stagione 2018-19. Col club ha vinto la Coppa di Romania nel 202-21 e la Supercoppa nazionale. Pigliacelli, però, ha anche una buonissima esperienza in serie B con Reggina, Pescara, Trapani e Pro Vercelli. Andrebbe ad affiancare Samuele Massolo.

C’è vicinanza tra l’offerta e l’entourage del calciatore che, però, è legato ancora da un anno di contratto con la società romena. Tuttavia ci sarebbe l’accordo anche col club ed in questo caso, dopo le opportune limature, si dovrebbe attendere soltanto nero su bianco su un contratto triennale.

L’Università di Craiova, terzo al termine della scorsa stagione, starebbe cercando il sostituto: del resto venerdì 15 luglio sarà già tempo di campionato con la prima giornata che li vede impeginati in casa col Sepsi Sf. Gheorghe.

Floriano, si attende solo l’ufficialità

Manca l’ufficialità anche per Roberto Floriano la cui conferma, però, era già stata – come già ribadito – paventata da Baldini. L’esperto esterno offensivo, 36 anni il prossimo 14 agosto, resterebbe quindi anche in Serie B. Per lui nell’ultima stagione, 10 reti, ben quattro (al pari di Brunori) nei play off rispettivamente alla Triestina (doppietta all’andata), alla Feralpisalò ed al Padova, e diversi assist. Il tecnico lo vuole fortemente e non solo come segno di gratitudine per l’apporto dato alla squadra.

Gli unici tagli al gruppo che ha vinto col Padova i play off poco meno di un mese fa sarebbero il portiere Alberto Pelagotti ed il mediano Moses Odjer. Per entrambi, l’immediato futuro è lontano da Palermo.

Lista over 23

A questo punto, con l’arrivo di Brunori a titolo definitivo ed il rinnovo di Floriano, la lista degli over 23 conterebbe 16 calciatori. Per regolamento ogni club può avere un massimo di 18 giocatori in questa lista. Due posti liberi ma uno di questi potrebbe essere già occupato da Pigliacelli. In caso di arrivo del portiere 29enne dall’Università di Craiova, rimarrebbe un solo posto, ovvero una sola possibilità di acquisto per un un rinforzo.

Difficile credere che il mercato in entrata, in vista di un campionato difficile, lungo ed estenuante come quello cadetto, si fermi qui. Sarebbe necessario operare in uscita. Anche perché il Palermo avrebbe bisogno di alcuni ritocchi per rendere la rosa più solida. Da definire il rebus Jeremie Broh. Dopo la bella stagione al Sudtirol è tornato a casa base. Spetterà al tecnico valutare. Stesso discorso per il difensore Manuel Peretti, ritornato dal Grosseto, che però è un under 23.

Venerdì 15 luglio il sorteggio del calendario

Cresce l’attesa per la composizione del calendario del campionato di serie B 2022-23 che scatterà il 13 agosto con anticipo del venerdì 12. La cerimonia del sorteggio si svolgerà a Reggio Calabria.

La kermesse di venerdì avrà come scenario l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (o Teatro Anassilaos).

Come annunciato dalla Lega di serie B, la cerimonia verrà trasmessa alle 20.30 dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky, Dazn ed Helbiz.

Sarà inoltre possibile seguire la presentazione del calendario della Serie BKT 2022-2023 su Radio Norba, che trasmetterà l’evento in diretta radiofonica e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.

Prosegue la preparazione del Palermo

Continua, intanto, la preparazione pre-campionato del Palermo giunta al terzo giorno. Oggi i rosanero torneranno in campo con un doppio allenamento.

Ieri la squadra ha lavorato in palestra. Potenziamento muscolare individualizzato per ciascun giocatore mentre nel pomeriggio si è svolta al Tenente Onorato di Boccadifalco una seduta d’allenamento che si è focalizzata sul lavoro di preparazione tecnico-tattica specifica, esercitazioni tattiche su pressing e moduli, partita “attacco contro difesa”, navette ed una partita finale a ranghi misti.

Altri due giocatori della Primavera aggregati al ritiro

Due giocatori della primavera si aggregano al ritiro del Palermo. Si tratta degli attaccanti Giacomo Corona, che ha debuttato la scorsa stagione in prima squadra totalizzando complessivamente 19 minuti e due presenze, e Manuel Ganci.

Corona è stato il capocannoniere della squadra primavera con 10 reti. I due si uniscono al portiere Giorgio Grotta che è rientrato nella lista iniziale dei 22 convocati dal tecnico Silvio Baldini.

Rosanero in amichevole a Marineo, domenica 17 luglio

La prima amichevole pre-campionato del Palermo sarà con l’Oratorio San Ciro e Giorgio a Marineo. La squadra rosanero giocherà domenica 17 luglio alle 18.30 quella che sarà una sorta di sgambatura. Così come da programma dettato dal tecnico Baldini che lunedì in conferenza stampa aveva accennato alla possibilità di iniziare una serie di amichevoli con un avversario abbordabile per poi continuare con formazioni di caratura superiore. Il tutto in vista del primo impegno ufficiale fissato al 31 luglio nel turno preliminare di Coppa Italia con la Reggiana.

La squadra rosanero torna a Marineo dopo la prima amichevole disputata lo scorso 20 gennaio. Fu una tappa di avvicinamento verso la sfida col Catanzaro, l’esordio ufficiale di Silvio Baldini in panchina che poi avrebbe condotto i suoi ragazzi ad una esaltante cavalcata verso la serie B.

Per la cronaca, quella sgambatura dai ritmi lenti ma altamente significativa soprattutto per i ragazzi dell’Oratorio San Ciro e Giorgio finì 6-0 per i rosa che contro la volenterosa squadra locale di Eccellenza scesero in campo quasi tutti gli effettivi. Una festa per la società biancorossa che si accinge a preparare la prossima stagione agonistica ancora nel massimo campionato regionale.

Il 21 luglio amichevole col Pisa a Rovetta

Quattro giorni dopo, giovedì 21 luglio, la compagine guidata da Silvio Baldini affronterà il Pisa a Rovetta. Il club toscano, che ha sfiorato la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza, sta svolgendo il ritiro proprio nel comune che si trova a 37 chilometri da Bergamo. La struttura che ospiterà l’incontro, aperto al pubblico, è il Campo Sportivo Comunale Marinoni. L’amichevole chiuderà il pre-season della squadra neroazzurra.

Possibile trasferta a Manchester

Nelle scorse ore si è fatta avanti la possibilità di una trasferta in Inghilterra per il Palermo prima del debutto stagionale con la Reggiana. Direzione, naturalmente, Manchester. I rosanero potrebbero sfruttare le strutture del City per qualche giorno. Una ipotesi paventata anche da Edoardo Soleri, intervenuto ieri in conferenza.

Del resto, col Palermo entrato nella famiglia del City Football Group, tale ipotesi potrebbe non essere poi così remota. I due club starebbero organizzando la trasferta. Queste le parole dell’attaccante rosanero a tal proposito:

“Essere stati acquistati da una società del genere è importante, ti permette di avere opportunità incredibili. Una di queste andare a Manchester, non è una cosa di tutti andarsi ad allenare in una realtà di Premier League. Confrontarsi con un’organizzazione di primo livello non è per tutti, dobbiamo ancora abituarci nel vedere cosa significa davvero. C’è dietro un qualcosa di incredibile, siamo felici di questa opportunità. È una delle proprietà più forti d’Europa e siamo orgogliosi di essere parte di questo gruppo”.