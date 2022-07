L'attaccante rosanero vuole confermarsi

Protagonista della stagione trionfale che ha portato in serie B il Palermo, Edoardo Soleri è stato il primo ad essere riconfermato anche per la nuova avventura in cadetteria che inizierà il prossimo 13 agosto.

L’attaccante rosanero è stato riscattato dal Padova praticamente all’indomani della finale di ritorno che ha visto i rosanero festeggiare il ritorno in serie B proprio ai danni dei biancoscudati. Per lui un contratto fino al 2024.

Soleri “Felice di rimanere a Palermo, la magia della promozione”

Soleri parla della nuova avventura in rosanero. “Abbiamo ancora la magia della cavalcata dei play off – sottolinea – la sentiamo ancora e siamo carichi. Sono felice di rimanere a Palermo ed al Palermo.

“Ci sono tanti esempi in questo gruppo. Penso di essere solo me stesso. Forse il mister ha parlato di me perché ho sempre fatto quello che dovevo fare entrando dalla panchina. Ho sempre detto a Felici ed a Silipo di allenarsi sempre e forte perché prima o poi l’occasione arriva”.

“Esperienze all’estero sono state importanti”

L’attaccante del Palermo parla del suo processo di maturazione. Le sue stagioni in Spagna all’Almeria ed in Olanda all’Almere City lo hanno forgiato. “Sicuramente le esperienze all’estero mi hanno migliorato. Indubbiamente non sono il giocatore di prima, sono maturato”.

“Il gol più bello al Picerno ma il più pesante con l’Entella”

Una delle caratteristiche di Edoardo Soleri è quella di aver realizzato 12 reti tutte da subentrato. Gol importanti e belli al tempo stesso. Due di questi, quelli al Picerno ed alla Feralpisalò sono candidati tra i più belli da Eleven Sports per la stagione 2021-22. Il bomber ha sottolineato: “Si, fa piacere che le proprie reti siano giudicate tra le più belle – osserva – ma la più importante è stata certamente quella alla Virtus Entella che ci ha permesso di qualificarci alle semifinali dei play off promozione. Questa ha sicuramente un peso specifico più importante”.

Su Matteo Brunori al Palermo “Possiamo convivere, lui decisivo”

Una battuta su Brunori che è in trattativa per la riconferma in rosanero. “Abbiamo un gruppo Whatsapp, ci sentiamo spesso con Matteo Brunori. Siamo amici. Matteo è stato importante nella scorsa stagione è stato capocannoniere. Per me è un grande giocatore e la concorrenza può fare solo bene. Poi possiamo giocare bene insieme, la scorsa stagione lo abbiamo fatto dimostrando che la convivenza in campo è possibile. Mi sento una punta ma anche esterno, il mister mi vedeva li. Mi adatto e cerco di farlo al massimo”.

L’accoglienza dei tifosi

Edoardo Soleri si sofferma anche sul rapporto con i tifosi che ieri hanno accompagnato la squadra al primo giorno di ritiro. “Ci hanno fatto vedere cosa significa giocare per il Palermo e per Palermo. Il carosello di ieri è stato bellissimo. Già lo sapevamo ma abbiamo avuto conferme di quello che è il tifo rosanero”.

“La sfida per la A non ci spaventa”

L’attaccante prosegue e mostra ottimismo per la serie B, lo stesso mostrato ieri da Silvio Baldini. “Crediamo molto in quello che ci dice il mister. Possiamo provarci e dobbiamo provare a raggiungerlo. Non ci spaventa la serie A”.

“Palermo città magnifica, c’è tutto”

Soleri conclude il suo incontro con la stampa parlando del rapporto con la città. “Si è creato qualcosa di magico. Un momento bellissimo per tutti. Ho un bellissimo rapporto con la città. Palermo è bellissima. C’è tutto, dall’arte al mare ed i palermitani sono splendidi. Ho tanti amici”.