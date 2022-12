Serie B, fischio di inizio alle 18.45 per il derby delle Isole

Tutto pronto o quasi per Palermo-Cagliari, derby delle Isole che si disputerà questo pomeriggio alle 18.45 al Renzo Barbera. Il match valido per la diciottesima, e penultima, giornata di andata del campionato di serie B vede di fronte due squadre allenate da ex capitani rosanero. Eugenio Corini guida i siciliani, Fabio Liverani gli ospiti.

Palermo a caccia della vittoria

I rosanero sono reduci da tre risultati utili consecutivi ma alla vittoria di Benevento dello scorso 4 dicembre hanno fatto seguito due pareggi con Como (0-0 in casa) e con la Spal a Ferrara (1-1). La formazione di Eugenio Corini cerca il successo tra le mura amiche che manca dalla sfida con il Parma dello scorso 5 novembre.

A caccia del gol in casa che manca da 3 mesi abbondanti è Matteo Brunori che non gioisce davanti ai propri tifosi dallo scorso 9 settembre, ovvero dal gol vittoria al Genoa. Per la fortuna dei siciliani, il bomber ha segnato altre 5 volte in questo campionato, tutte fuori casa però. Brunori ha raggiunto quota 8 ed anche una convocazione da parte di Roberto Mancini per la Nazionale in uno stage che si terrà a Coverciano dal 20 al 22 dicembre prossimo.

Il Cagliari dal canto suo è tornato a vincere nel turno precedente superando 3-2 il Perugia. In classifica, le due formazioni sono separate da due punti: 20 per i rosanero; 22 per gli ospiti.

Palermo-Cagliari in tv e streaming

Chi non andrà allo stadio questa domenica potrà naturalmente vedere la partita in tv o in streaming. Palermo-Cagliari sarà trasmessa sui servizi a pagamento di Dazn, Sky, Now Tv ed Helbiz Live. Oltre a poter visionare la partita sugli smart tv sarà possibile vederla tramite le relative app anche su smartphone e tablet iOS ed Android oltre che su console di gioco PlayStation ed Xbox.

Con Sky sarà possibile guardare la gara in streaming su Sky Go. E’ disponibile pure Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc. Stesso dicasi con Dazn e con Helbiz Live.

Attesi al Barbera oltre 15.000 spettatori

Potrebbero essere oltre 15.000 gli spettatori al Barbera per assistere al derby delle Isole tra Palermo e Cagliari. Ai quasi 12.000 abbonati (11.465 per l’esattezza) si potrebbero aggiungere oltre 4.000 spettatori che hanno acquistato i biglietti. Il numero potrebbe comunque essere più ampio visto il richiamo del match ed il fatto che sia l’ultimo in casa in questo 2022 che la tifoseria rosanero ricorderà sicuramente.

I convocati di Corini

Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per il match odierno col Cagliari.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella

: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra Maresca

L’associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per Palermo-Cagliari. Il fischietto ed è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri, quarto uomo Santoro. Al Var ci sarà Marini coadiuvato da Fiore.

Palermo-Cagliari torna dopo 5 anni e mezzo

Torna dopo oltre 5 anni e mezzo la sfida tra Palermo e Cagliari. L’ultima volta fu il 2 aprile del 2017 con i sardi che si imposero 3-1 (segnò prima il rosanero Gonzalez, poi una doppietta di Ionita ad inizio ed a fine ripresa intervallata dall’1-2 di Borriello, ribaltò la situazione). Rosa mestamente penultimi a fine torneo ed in serie B (l’inizio della fine), sardi a metà classifica.

In serie B, invece, la sfida manca da 18 anni. Al Barbera il derby delle Isole si giocò alla 4° giornata di andata della stagione 2003-2004. Decise Corini su rigore al 53 per l’1-0 finale. Al termine di quella stagione Palermo e Cagliari promossi in serie A con 83 punti a testa.

Il palinsesto della diciottesima giornata

Pisa – Brescia 3-0

Reggina – Bari 0-0

Cittadella – Sudtirol, domenica 18 dicembre alle 14

Cosenza – Ascoli

Modena – Benevento

Parma – Spal

Ternana – Como

Palermo – Cagliari, domenica 18 dicembre alle 18.45

Genoa – Frosinone, domenica 18 dicembre alle 20.45

Perugia – Venezia, lunedì 19 dicembre alle 20.30

La classifica aggiornata, Palermo a quota 20

Questa, infine, la graduatoria della serie cadetta dopo 17 partite disputate alla vigilia della diciottesima e penultima giornata di andata. Frosinone 36 punti; Reggina* 33; Bari* 30; Genoa 27; Parma, Ternana 26 e Pisa* 26; Brescia* 24; Sudtirol 23; Ascoli e Cagliari 22; Benevento e Modena 21; Palermo 20; Venezia e Cittadella 19; Spal e Cosenza 17; Como 16; Perugia 13.

Con l’asterisco una partita in più.