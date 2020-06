L'indiscrezione su Tuttosport

L’attacco del Palermo va riplasmato in vista del campionato di Serie C e, stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe un interesse concreto per Gianmario Comi, attualmente alla Pro Vercelli.

Stando al quotidiano, il 28enne torinese sarebbe in cima al taccuino della società di Viale del Fante per rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia, non è la prima volta che circola il nome di Comi associato alla maglia rosanero. Come riportato su StadioNews.it, la punta aveva rifiutato il passaggio al Palermo perché non voleva scendere di categoria, preferendo restare alla Pro Vercelli dove ha segnato 5 goal in 12 partite (mentre nella stagione precedente ha messo a segno altrettante reti ma in 21 presenze).

Comi, descritto come possente fisicamente e abile nel gioco aereo, ha giocato anche tra le fila di Reggina, Novara, Lanciano, Avellino, Livorno, Carpi e Vicenza. Inoltre, vanta due presenze nell’Italia U-21 nella stagione 2013 – 2014.

A differenza della scorsa stagione, quindi, Comi potrebbe stavolta accettare di provare l’avventura in Sicilia.