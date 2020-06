Le indiscrezioni del Corriere dello Sport

Com’è giusto che sia, il Palermo sta già pianificando la nuova stagione in Serie C e la squadra, a quanto pare, avrà una fisionomia completamente rinnovata rispetto a quella che ha vinto il campionato di D.

Abbiamo già parlato dell’interesse per Gianmario Comi, attaccante della Pro Vercelli di 28 anni.

Poi, secondo il Corriere dello Sport, il club rosanero starebbe sondando il terreno anche per Filippo De Col (nella foto) e Santo D’Angelo.

Del Col è un difensore, classe 1993, e milita nella Virtus Entella, in Serie B. Gioca come terzino destro ed è dotato di una buona velocità, nonché è abile sia in fase difensiva che offensiva. In passato ha vestito anche le maglie di Legnago, Verona, Virtus Lanciano, Spezia e Cesena. Ha anche giocato in azzurro con l’U-20 e U-21.

Santo D’Angelo, invece, è di Palermo. Il suo cartellino è di proprietà del Livorno ma in questa stagione è stato prestato al Potenza, in serie C, il cui allenatore è Giuseppe Raffaele, uno dei nomi ‘papabili’ per il post Pergolizzi. D’Angelo è un centrocampista centrale che, secondo Transfermarket.it, ha un valore di mercato di 150mila euro.

La Serie B, comunque, sta per riprendere. Quindi, si saprà qualcosa su questi ed altri affari dopo la fine della cadetteria.