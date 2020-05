L'indiscrezione su Rosanero.live

Altro nome affiancato al Palermo in cerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Giuseppe Raffaele, attuale tecnico del Potenza, quarto in classifica in Serie C e, quindi, in attesa di riprendere la stagione e di disputare un meritato play off.

Come riportato da Rosanero.live, Raffaele – che è siciliano, di Barcellona Pozzo di Gotto – è legato ancora da un anno di contratto con la società lucana ma, di recente, stando a quanto scritto su Tuttoc.com, il presidente Salvatore Caiata ha già fatto sapere che non tarperà le ali dell’allenatore se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Nell’articolo, però, si parla soprattutto di Teramo, Catanzaro e Pescara.

Tornando al Palermo, il nome di Raffaele si va ad aggiungere alla già lunga lista di quelli ‘in circolazione’ qua e là per la stampa, come Roberto Boscaglia (oggi al Virtus Entella in Serie B), Alessandro Calori (esonerato a gennaio dalla Ternana) e Fabio Caserta (attuale tecnico della Juve Stabia, l’anno scorso vittorioso in C).

Ma chi è Giuseppe Raffaele? Nato il 5 dicembre 1975, ha vinto due campionati di Eccellenza alla guida dell’Orlandina e dell’Igea Virtus e una salvezza con l’Orlandina in serie D. Poi si è seduto sulla panchina anche dell’Akragas e del Messina. A Potenza, infine, la sua stagione più bella che potrebbe aprirgli le porte di un club rinomato come quello del Palermo… Chissà…