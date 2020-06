In Serie C addio alla denominazione S.S.D. Palermo

Il Palermo, ripartendo dalla Serie D, vista la natura del campionato, ha dovuto scegliere il nome S.S.D., ovvero Società Sportiva Dilettantistica, una particolare società di capitale caratterizzata dall’assenza di scopo di lucro che esercita un’attività sportiva dilettantistica.

Ora, però, con la promozione in serie C, il club rosanero deve adottare un nuovo nome per la società.

La prima ipotesi è S.S. (Società Sportiva) Palermo che rimanda al passato. Infatti, come ricordato di recente dal Giornale di Sicilia, SS Palermo «ha segnato la storia del calcio rosanero dal 1968 al 1986, l’anno del fallimento. Esattamente 34 anni fa, il Palermo otteneva l’ultima vittoria con questo nome: era il 15 giugno, un pomeriggio di inizio estate, in una ‘Favorita’ speranzosa per un successo vitale nella sfida col Monza già retrocesso».

Dal momento che siamo nell’era di internet, anche il sito dovrà cambiare indirizzo. E, in caso di conferma di SS Palermo, il dominio dovrebbe essere di conseguenza www.sspalermo.it, attualmente appartenente a Giuseppe Tucci, aggiornato il 30 luglio dello scorso anno. Certo, si possono usare anche formule alternative.

Poi, come scritto dal Corriere dello Sport appena ieri, martedì 23 giugno, pare che il presidente Dario Mirri sia intenzionato a optare per S.S. Calcio Palermo, riprendendo così il nome che il club aveva quando alla guida c’era il prozio Renzo Barbera.

E il dominio www.sscalciopalermo.it? Risulta acquistato il 26 luglio del 2019 da Emanuele Principato. Si tratta di un tifoso rosanero, con competenze in ambito informatico e digitale, che, come riportato in un’intervista rilasciata nel luglio dello scorso anno, ha «pensato di dare un aiuto alla società acquistando vari domini che potrebbero rappresentare la società per poi girarli gratuitamente alla stessa ed ovviamente tutto questo sarà fatto senza scopo di lucro, ma solo per amore verso quello che amo più al mondo».

Infine, un altro nome che circola per la società rosanero è FC Palermo, ovvero Football Club Palermo, di certo più suggestivo ma meno romantico del precedente. Anche in questo caso il dominio è stato già registrato (da Roberto Namio, un professionista del settore).