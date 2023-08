Serie B, venerdì 4 agosto alle 16.30 rosanero di scena al Briamasco

Agli sgoccioli il ritiro in Trentino Alto Adige del Palermo. La squadra di Eugenio Corini ha svolto oggi l’ultimo allenamento a Pinzolo con attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive a favore.

Marwood “Fare grande il Palermo vi deve riempire d’orgoglio”

In giornata Brian Marwood, rappresentante della proprietà del club di viale del Fante ha fatto visita al ritiro. E le sue dichiarazioni sono state riprese dalle telecamere dei canali social della società rosanero.

“Godetevi questa opportunità e pensate solo a giocare perché rendere di nuovo grande questa grande squadra di calcio è qualcosa che vi deve riempire d’orgoglio”. Ha detto il managing director del City Football Group Brian nel corso dell’incontro avuto con i giocatori e lo staff del Palermo all’inizio dell’ultima seduta di allenamento nel ritiro di Pinzolo.

Marwood ha conosciuto i volti nuovi del Palermo presentati dal direttore sportivo Leandro Rinaudo, ha salutato i giocatori che già erano in rosa nella passata stagione, ha scherzato con Leo Stulac (“Ci siamo visti a Manchester”) ricordando il periodo in cui il giocatore ha fatto fisioterapia nel centro sportivo del City e poi si è intrattenuto con i dirigenti del Palermo presenti in ritiro, il consulente di mercato della proprietà Riccardo Bigon, l’amministratore delegato rosanero Giovanni Gardini, il direttore operativo Francesco Barresi, il manager Nicolas de Montauzon e il consigliere d’amministrazione del Palermo Alberto Galassi, prima di scambiare quattro chiacchiere anche con il tecnico Eugenio Corini.

Venerdì 4 agosto test col Trento

Domani, venerdì 4 agosto, alle 16.30 i rosanero chiuderanno il ritiro pre-campionato con l’amichevole in casa del Trento. La partita si svolgerà allo stadio Briamasco, casa della formazione locale che disputa il campionato di serie C.

Si tratta del quinto ed ultimo test nel palinsesto delle amichevoli estive di Brunori e compagni. In precedenza i siciliani hanno affrontato la selezione della Bassa Anaunia vincendo 12-0. Poi hanno perso con la Virtus Verona, formazione di serie C per 1-0. Successivamente sono arrivati due pareggi: il primo col Bologna per 2-2 (in rimonta con Damiani e Soleri) e l’altro domenica scorsa con il Legnago dell’ex Donati.

Il Trento è allenato da una vecchia conoscenza del Palermo: Bruno Tedino. Al netto, quindi, dei carichi di lavoro ci si attende qualche risposta in campo dalla squadra che in queste quattro amichevoli ha fatto vedere ben poco. Chiaro che il gioco champagne (impossibile da vedere con la squadra in preparazione ed in piena metamorfosi per il calciomercato), o il risultato, abbiano un valore relativamente basso. Ma è altrettanto vero che ci si aspetta qualche passo in avanti, magari in zona offensiva soprattutto contro formazioni che – al di là di tutto – hanno un quoziente tecnico inferiore a quello dei siciliani.

Ed è altrettanto ovvio che il club stia preparando altri colpi mercato viste le lacune sulla fascia sinistra. Il duo Rinaudo e Bigon è al lavoro a tal proposito e nelle prossime ore potrebbero arrivare alcune novità sul fronte mercato.

Dal 7 agosto preparazione a Veronello

Dopo l’amichevole col Trento, i rosanero avranno due giorni di sosta e riprenderanno la preparazione lunedì 7 agosto a Veronello, al Resort di Calmasino. I rosa, dunque, tornerano a distanza di oltre un mese nella località che ha ospitato la primissima fase del ritiro pre-campionato.

La squadra preparerà l’esordio ufficiale stagionale, ovvero la partita di Coppa Italia in casa del neopromosso Cagliari fissata per sabato 12 agosto alle 21.15.

A Veronello tutte le sedute di allenamento – comunica il club di viale del Fante – si svolgeranno a porte chiuse.