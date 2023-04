Serie B, la squadra di Corini vuole riscattare Parma

In campo con l’obiettivo dei tre punti per tentare di rientrare nella zona play off. Li cerca il Palermo che questa sera – lunedì 10 aprile – alle 20.30 riceve allo stadio Renzo Barbera il Cosenza per la 32ma giornata del campionato di serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini vuole inoltre rialzarsi dalla cocente sconfitta del Tardini nel turno precedente. Il 2-1 nello scontro diretto con gli emiliani brucia ancora. Così come il 3-2 subito nella partita di andata dai silani guidati da Wiliam Viali. Una sconfitta evitabilissima quella dello scorso 12 novembre al San Vito Marulla, maturata al termine di 90’ folli dove i rosanero passarono avanti poi subirono il ritorno dei calabresi e dove Brunori, a segno due volte, sbagliò nei pressi del 90’ il rigore del possibile 3-3.

Cosenza avversario ostico

Avversario ostico il Cosenza. Non solo per quanto fatto vedere all’andata ma anche per quanto saputo fare nelle ultime giornate. I calabresi sono reduci da tre vittorie consecutive per 1-0 con le ultime due a Frosinone ed in casa col Pisa. L’undici di Viali si è tirato fuori dalla zona retrocessione ed è in piena zona play out. Un altro risultato positivo significherebbe uscire definitivamente dalle sabbie mobili. Impensabile fino a poche settimane fa, quando la squadra era ultima.

Attesi 20.000 spettatori al Barbera

La sfida col Cosenza potrebbe richiamare un buon numero di spettatori allo stadio Renzo Barbera nonostante la giornata di festa. Pasquetta, infatti, potrebbe non fermare il tifo rosanero. Sono attesi circa 20.000 spettatori. Tra questi anche gli appassionati che hanno sottoscritto il mini abbonamento (il Final Pack) per le ultime quattro partite interne di Brunori e compagni.

Dove vedere Palermo-Cosenza in tv e streaming

Ma chi non sarà allo stadio potrà tranquillamente seguire la partita in tv o sui dispositivi mobile (smartphone, tablet con dispositivi iOS ed Android) o computer grazie ai servizi in abbonamento offerti da Sky, Dazn ed Helbiz Live. In particolare su Sky Sport (canali 201, 202, 249 e 251. Disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). Helbiz è presente nei canali di Prime Video.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3.49 euro.

Le possibili scelte di Corini

Due le assenze di rilievo nella lista diramata poco fa dal club rosanero. La prima era preventivabile date le condizioni fisiche di Francesco Di Mariano. Il numero 10 infatti continua la terapia per curare la gonalgia al ginocchio sinistro e per lui – come ha detto il tecnico rosanero durante la conferenza di presentazione del match – potrebbero esserci altre due o tre settimane di stop.

Broh convocato

Jeremie Broh, di contro, risulta tra i convocati. La rifinitura svolta oggi ha convinto lo staff a chiamarlo in causa. Tuttavia, il mediano, non dovrebbe partire titolare. Anche questa evenienza è stata spiegata ieri da Corini. Per lui si prevede probabilmente un impegno nei minuti finali della partita con i silani.

Le probabili scelte di Corini

Il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrebbe optare ancora una volta per il 3-5-2 modulare. Pigliacelli tra i pali inamovibile. In difesa i rientranti Nedelcearu e Marconi torneranno ai loro consueti compiti. A fianco a loro Mateju.

A centrocampo Valente a destra mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Aurelio nonostante il recupero di Sala. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata da Gomes, Saric e Verre. In avanti torna Brunori (a caccia del 15mo gol) che potrebbe essere affiancato da Soleri. Quest’ultimo dovrebbe essere favorito rispetto a Tutino.

I convocati per Palermo-Cosenza

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente.

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.

Palermo-Cosenza, arbitra Sacchi

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata dirige la partita della 32ma di campionato che si gioca lunedì 10 aprile tra Palermo e Cosenza. L’Aia, l’associazione italiana arbitri, ha diramato le designazioni per le partite di serie B.

Sacchi è coadiuvato dai guardialinee Capaldo e Moro. Quarto uomo Perri. Al var Marini, suo assistente Rutella.