Serie C, play off, rientra Dall'Oglio

Dieci diffidati per il Palermo in vista del match di andata delle semifinali dei play off di serie C sul campo dell’ammazzagrandi Feralpisalò. È questo, probabilmente, il dato negativo di questa sfida inedita che vedrà il primo atto disputarsi mercoledì 25 maggio alle 21 (Eleven Sports) al piccolo stadio Lino Turina di Salò.

Per la prima volta, infatti, i due club incrociano il loro cammino. E lo fanno nel penultimo atto dei play off che mettono in palio la serie B.

I dieci diffidati del Palermo

I calciatori rosanero che subendo un cartellino giallo verrebbero squalificati, dopo la sfida con la Virtus Entella, arrivano a dieci.

Si tratta di Brunori, Valente, Marconi, Lancini, Damiani, Buttaro, Crivello, Odjer, Massolo e Pelagotti. Per quest’ultimo c’è stata probabilmente un’ammonizione dalla panchina dato che non ha giocato durante il match contro la Virtus Entella. Gli uomini di Baldini, quindi, dovranno fare attenzione per non ritrovarsi con la squadra falcidiata dalle squalifiche per il match di ritorno previsto per il 29 maggio alle 20.30 allo stadio Barbera. Di contro rientra Jacopo Dall’Oglio.

La Feralpisalò ricorda la strage di Capaci

Oggi, nel trentennale della strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo (anche lei magistrato) ed agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il club lombardo ha pubblicato un post su Facebook. Una pausa di riflessione.

Eccolo: “Capaci di andare oltre al dualismo sul campo. Capaci di credere fortemente nella legalità. Capaci di inviare un abbraccio a Palermo, alla Sicilia, all’Italia intera. Oggi, trent’anni anni fa. Una ferita che non deve guarire. Per ricordare la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone”.

Non è mancata la risposta di ringraziamento del club rosanero: “Capaci di considerarci tutti italiani, tutti umani, tutti dalla stessa parte. Grazie”.

Il Palermo ricorda Falcone

“Al Palermo Museum c’è una parete chiamata ‘linea del tempo’, in cui la storia della nostra squadra si intreccia con quella della nostra città”. Il Palermo ricorda così l’anniversario della strage di Capaci. “Perché le due storie sono in realtà una sola, quella dei palermitani. Per questo, l’anniversario della strage di Capaci ci riguarda tutti, come tifosi, come cittadini… come persone. Perché quella linea del tempo va in una sola direzione: avanti. Ed è tempo di farlo, con le spalle larghe e il cuore pieno di chi, grazie al ricordo del giudice Falcone, non deve avere paura di niente”.

Biglietti per la sfida di andata, le informazioni

Dalle 15 di oggi sono in vendita i biglietti per la partita di andata tra Feralpisalò e Palermo. Ecco le informazioni per l’acquisto dei tagliandi.

I prezzi

Tribuna coperta 30 euro

Tribuna coperta ridotto 20 euro

Tribuna scoperta 15 euro

Tribuna scoperta ridotto 10 euro

Settore ospiti

15 euro, ridotto 10 euro. Tutti i prezzi si intendono esclusi di prevendita e commissioni.

Riduzioni disponibili per donne, over 65 (compiuti) bambini dai 6 anni compiuti ai 18 anni compiuti

Orari biglietteria dello stadio Turina:

lunedì 23 maggio, dalle 15 alle 18

martedì 24, dalle 10 alle 13

Per gli acquisti online

Da oggi, 23 maggio, alle 15 sul sito di Diyticket.it a questo link https://www.diyticket.it/events/Sport/7977/feralpisalo-vs-palermo-playoff-serie-c

Oppure contattare il call center per prenotare il ritiro dei biglietti nei punti Sisal: si possono effettuare le operazioni di prenotazione del ticket chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 060406 – https://www.diyticket.it/selfhelp_call_center

Recarsi in tutti i punti Sisalpay (https://locator.sisalpay.it)

Recarsi nella tabaccheria Gottelli Nadia, in piazza Vittorio Emanuele II 2, a Salò (tel. 0365 520115) che però non è un punto vendita ma solo uno dei punti di ritiro e pagamento per chi non ha pagato con carta sul sito o dal call center.

L’ammazzagrandi Feralpisalò dell’ex Pisano vuole confermarsi

La Feralpi vuole confermarsi ammazzagrandi. I rosanero affronteranno anche una vecchia conoscenza, Eros Pisano che vestì la maglia del Palermo giocando da terzino per 4 stagioni dal 2011 al 2015 con una parentesi al Genoa. L’ex difensore dei rosa ha sottolineato che i Leoni del Garda vogliono ancora stupire. Ma in questo caso sarebbe una conferma. Nei due turni dei play off nazionali disputati, i lombardi hanno fatto fuori il Pescara, neoretrocesso, e la Reggiana.

Nella regular season hanno chiuso al terzo posto con 69 punti, 20 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte ma hanno anche fatto 4 punti con la corazzata Sudtirol segnando due reti nelle due partite di campionato alla difesa meno perforata dei campionati professionistici italiani. Oltre il 25% delle reti subite dal Sudtirol (9) in 38 partite sono state firmate dagli attaccanti della Feralpisalò che ha pareggiato in Trentino 1-1 (Balestriero) e vinto 1-0 in casa con gol di Luca Miracoli su rigore, il mattatore del match di ritorno con la Reggiana. Bilancio pari, invece, col Padova, altra big di questa serie C (e semifinalista col Catanzaro) con la quale ha vinto 1-0 all’andata in casa (sempre con gol di Miracoli) per poi perdere all’Euganeo col medesimo risultato.