Serie C, gli appassionati di tutta la Sicilia seguono la squadra

A seguire Palermo-Virtus Entella, ritorno dei quarti di finale dei play off per la serie B, non saranno soltanto gli oltre 32.000 tifosi presenti al Renzo Barbera.

Palermo-Virtus Entella, dove seguire la partita

Questa sera, con calcio di inizio alle 21, a spingere i rosanero di Baldini ci sarà anche il pubblico da casa che seguirà la partita comodamente dalla Tv o dai vari dispostivi, tablet e smartphone. Ci sarà, infatti, la diretta streaming su Eleven Sports (che detiene i diritti della serie C), su RaiPlay e su Sky. Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma 196 Sports.

Questo permetterà a migliaia di appassionati di sospingere i propri beniamini anche da lontano. I rosa sono seguiti in tutta la Sicilia ma anche nel resto d’Italia ed all’estero.

Al momento non ci sono biglietti disponibili

Il club di viale del Fante nel tardo pomeriggio di ieri ha comunicato che i biglietti venduti per il match hanno toccato quota 32.467. Sono stati venduti quindi i circa mille tagliandi a visibilità ridotta nei settori delle due curve e della tribuna coperta. Palermo ed il Palermo continuano a sognare in grande. Un entusiasmo dovuto a tanti fattori, in primis i risultati in campo dell’Undici di Silvio Baldini, imbattuto da 13 partite (da fine febbraio con la Virtus Francavilla) ed anche in grado di vincere 4 partite in trasferta consecutivamente. Il 2-1 firmato da Luperini e Brunori dell’andata ha in teoria messo una serie ipoteca al passaggio in semifinale promozione.

Contatti per sbloccare i posti del settore ospiti

La situazione biglietti, però, potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il Palermo Fc ha contattato la questura ed il Viminale per avere l’autorizzazione a vendere circa 2mila biglietti del settore ospiti. Si aspettano, infatti, pochissimi supporter da Chiavari e questo potrebbe consentire la vendita di altri tagliandi a poche ore dall’inizio del match. Bisognerebbe, tuttavia, spostare i tifosi liguri ed organizzare l’operazione in sicurezza. Ne dovremmo sapere di più in giornata.

Due volte oltre 30.000 in una stagione, non accadeva da 12 anni

Ad ora ora i biglietti staccati per Palermo-Virtus Entella sono 32.467. È durato poco più di una settimana il record stagionale dell’intera serie C che apparteneva al Palermo e che era stato fissato a quota 31.081 spettatori nel match di ritorno con la Triestina nel turno precedente.

Un dato statistico interessante, sempre sulle presenze al Renzo Barbera, si è concretizzato nelle scorse ore. Sarà la seconda volta consecutiva che ci saranno oltre 30.000 tifosi allo stadio. Un numero così alto di tifosi non si vedeva dalla stagione 2009/10 quando il Palermo sfiorò la qualificazione alla Champions League chiudendo al quinto posto.

La vincente tra Palermo e Virtus Entella affronterà la Feralpisalò

Chi passerà il turno tra Palermo e Virtus Entella affronterà nelle semifinali la Feralpisalò che ieri ha già giocato e vinto il suo match di ritorno con la Reggiana. Al Mapei Stadium i Leoni del Garda hanno battuto 2-1 gli emiliani con doppietta di Miracoli ed hanno passato, probabilmente un po’ a sorpresa, il turno grazie anche alla vittoria per 1-0 nel match di andata.

In serie D sfiorati i 20.000 spettatori per Palermo-Licata

Palermo si dimostra ancora una volta una piazza appassionata. A prescindere dalla categoria. II record di oltre 30.000 presenze in serie C sono un dato di fatto. Nella stagione 2019-20, quella che segnò il ritorno dei rosanero in campo dopo il fallimento del vecchio club che era stato cancellato dalla serie B e dal calcio, al Barbera il pubblico accorse in massa. Considerando sempre che si trattava della quarta serie. Molte volte il pubblico superò le 15.000 presenze a partita, ma la punta si toccò il 20 ottobre 2019 quando si giocò il derby tra Palermo e Licata davanti a 19.726 appassionati. Per la cronaca la partita finì 2-1.

L’ironia della Virtus Entella

Su Facebook arriva la risposta divertita ed ironica della Virtus Entella a questo bagno di folla. Il club ligure, infatti, fa notare come Chiavari, la città del club, conti 27.429 abitanti e che neppure con un esodo di massa riuscirebbe a riempire lo stadio del capoluogo siciliano che ha una capienza di 36.365 posti.

Si legge: “Siamo piccoli, ma lotteremo sino alla fine” e poi “Lo sapevate che se tutti gli abitanti di Chiavari entrassero allo stadio Renzo Barbera ci sarebbero ancora 9000 posti liberi”. L’ennesima riprova, però, che il pubblico del Barbera sarà il dodicesimo uomo in campo.