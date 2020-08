Diana è anche ex giocatore rosanero

Il ritiro del Palermo è ormai alle porte ma l’allenatore non c’è ancora. E tra i nomi più caldi delle ultime ore c’è quello di Aimo Diana, tra l’altro ex giocatore rosanero dal 2006 al 2008 con 41 presenze e 2 reti.

Essendosi, infatti, complicata la trattativa per portare sulla panchina del Palermo l’ex tecnico del Virtus Entella, Roberto Boscaglia, pare che la società di viale del Fante stia pensando al tecnico bresciano, classe 1978.

La prima esperienza di Diana come allenatore avvenne nella stagione 2015 – 2016 con il Feralpisalò, subentrando a Michele Serena e conquistando l’ottavo posto in Lega Pro. Poi la decisione di allenare il Pavia, in Serie D dopo il fallimento della società lombarda, ma dimissionario perché il club non riuscì a iscriversi al campionato.

Nel febbraio 2017 l’incarico di allenatore del Melfi, in Lega Pro al posto di Leonardo Bitetto dopo dieci sconfitte. Alla fine, però, non riuscì ad evitare le retrocessione ai play-out. Il 5 dicembre Diana subentrò a Pino Rigoli sulla panchina del Sicula Leonzio, in Serie C, conquistando il decimo posto e, quindi, la qualificazione ai play-off (la squadra siciliana fu poi eliminata dal Cosenza). Infine, il Renate, salvato nella stagione 2018 e portato ai play off in quella successiva.